27.09.2018 | 17:46

В пятницу, 28 сентября, пройдет горячая линия, приуроченная ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

На вопросы жителей Пензенской области ответит врач-кардиолог кардиодиспансера Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Наталья Иванкина.

Наталья Александровна расскажет о мерах профилактики, способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«На горячую линию можно будет позвонить по телефону 8 (8-412) 59-16-90 с 13:00 до 15:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.