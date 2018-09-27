В пятницу, 28 сентября, пройдет горячая линия, приуроченная ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.
На вопросы жителей Пензенской области ответит врач-кардиолог кардиодиспансера Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Наталья Иванкина.
Наталья Александровна расскажет о мерах профилактики, способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
«На горячую линию можно будет позвонить по телефону 8 (8-412) 59-16-90 с 13:00 до 15:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.
Лечение по телефону - это круто!