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Общество | Пензенцы смогут задать вопрос кардиологу по телефону горячей линии

27.09.2018|17:46
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В пятницу, 28 сентября, пройдет горячая линия, приуроченная ко Всемирному дню сердца, который отмечается 29 сентября.

На вопросы жителей Пензенской области ответит врач-кардиолог кардиодиспансера Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко Наталья Иванкина.

Наталья Александровна расскажет о мерах профилактики, способах диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

«На горячую линию можно будет позвонить по телефону 8 (8-412) 59-16-90 с 13:00 до 15:00», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|27.09.2018 19:33|

Лечение по телефону - это круто!

Гость|27.09.2018 20:18|

А чё во дворах приёмы закончились? Холодно стало?

Подумаешь, лечение по телефону. Не круто. А по фото как гадалки, слабо?

Гость|27.09.2018 20:28|

У меня член 25см может это проблемы с сердцем?А

Гость|27.09.2018 20:34|

Не сомневайся, ты прав. Это твое второе сердце. Лечи, если проблемы есть. По телефону помогут.

Имя: Гость
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