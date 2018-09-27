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Общество | Пензенские хирурги и инженеры восстановили пациенту изувеченную руку

27.09.2018|16:33
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Совместные усилия пензенских хирургов и инженеров позволили воссоздать часть утерянной кости руки и вернуть пациента к полноценной жизни.

В клиническую больницу № 6 имени Г. А. Захарьина был доставлен молодой человек с тяжелой травмой, которую он получил, упав с дерева.

«На правой руке через небольшую рану у мужчины вылетела плечевая кость. Случай врачи относят к фантастическим, поскольку нервы и сосуды остались целыми и невредимыми. Пальцы и плечо также функционировали, а вот полностью рука не работала», - рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

По словам заведующего травматологическим отделением № 1 Владимира Миронова, за 30 лет работы ни он, ни его коллеги ни разу не встречали такого дефекта.

Врачи обратились с индивидуальным заказом к специалистам двух пензенских предприятий, где серийно производят ортопедические протезы. На изготовление сложной конструкции ушло около месяца.

«Нужно было предусмотреть плечевой и локтевой суставы, то, к чему они должны были крепиться, и собственно саму плечевую кость, которую потерял пациент», - пояснил Владимир Миронов.

«Травма ужасная. Если бы не решительность и гениальность врачей, я бы потерял руку», - подтверждает пациент.

Тяжелая операция длилась более четырех часов. Сейчас пензенец, получивший уникальный протез, может поднимать и сгибать руку в локте. Но до полного выздоровления потребуется еще несколько месяцев реабилитации.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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