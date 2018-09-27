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Общество | На улице Зеленодольской в Пензе откроется детсад на 102 места

27.09.2018|13:53
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В середине октября на Зеленодольской улице в Пензе начнет действовать новый детский сад на 102 места.

Пять групп, из которых одна ясельная, не только примут малышей, проживающих в микрорайоне, но и позволят освободить места в детском саду № 52 на Тепличном.

В среду, 26 сентября, мэр Виктор Кувайцев посетил готовящееся к открытию дошкольное учреждение. Он осмотрел территорию с игровыми площадками, пищеблок, спальные и служебные комнаты, медкабинет, актовый зал.

Глава администрации подчеркнул, что детский сад к открытию должен быть полностью укомплектован мебелью и оборудованием для кухни, прачечной и медицинского кабинета.

Теплоснабжение здания будет осуществляться за счет подключения модульной квартальной котельной, сообщили в пресс-службе мэрии.

Источник — фото Penza-gorod.ru
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