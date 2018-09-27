27.09.2018 | 18:17

Не дожидаясь последнего воскресенья сентября, в киноконцертном зале «Пенза» отметили День машиностроителя. Продукция этой отрасли промышленности с берегов Суры расходится в 70 стран планеты.

«Среди наиболее востребованных на российском и мировом рынке - запорная арматура, химическое и металлорежущее оборудование, дизель-генераторы, компрессоры, сельскохозяйственная техника, электронная аппаратура, средства связи, бытовая техника», - перечислил губернатор Иван Белозерцев.

В пензенском машиностроении работает 34 000 человек. Самых достойных из них награждали благодарственными письмами губернатора и Законодательного собрания области.

Но главный подарок ждал собравшихся впереди - на сцене киноконцертного зала выступила легендарная группа «Земляне» со своими нестареющими хитами.