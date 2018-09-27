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Общество | Губернатор отметил ведущих машиностроителей региона

27.09.2018|18:17
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Не дожидаясь последнего воскресенья сентября, в киноконцертном зале «Пенза» отметили День машиностроителя. Продукция этой отрасли промышленности с берегов Суры расходится в 70 стран планеты.

«Среди наиболее востребованных на российском и мировом рынке - запорная арматура, химическое и металлорежущее оборудование, дизель-генераторы, компрессоры, сельскохозяйственная техника, электронная аппаратура, средства связи, бытовая техника», - перечислил губернатор Иван Белозерцев.

В пензенском машиностроении работает 34 000 человек. Самых достойных из них награждали благодарственными письмами губернатора и Законодательного собрания области.

Но главный подарок ждал собравшихся впереди - на сцене киноконцертного зала выступила легендарная группа «Земляне» со своими нестареющими хитами.

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Гость|27.09.2018 18:43|

Такие отличные заводы в области угробили. Остались рожки да ножки. Позор Горбачеву и всем последующим!

Гость|27.09.2018 19:07|

а разве впензе есть такая отрасль

Гость|27.09.2018 19:40|

Господя какие машины мы строим?

Гость|27.09.2018 19:43|

Гость писал(a):

а разве впензе есть такая отрасль
Остатки. Думаю по объёмам 5-7% от доперестроечного. Не более.

Гость|27.09.2018 20:09|

за то перестроились

Гость|27.09.2018 20:22|

Рассмешили,на всех заводах пряники пекут и мебель из опилок делают,какое машиностроение???

Гость|27.09.2018 20:28|

Гость писал(a):

,какое машиностроение???
Станкомашстрой, тяжпром, остатки химмаша, компрессорного, дизельного, военка худо бедно, ну и так по мелочи. Но вобщем это всё уже перешло в стадию слесарей кустарей одиночек.

Имя: Гость
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