27.09.2018 | 09:07

В четверг, 27 сентября, глава Пензы Николай Тактаров поздравил городских работников дошкольных образовательных учреждений с профессиональным праздником.

«Быть воспитателем – настоящее призвание, ведь работа с детьми требует максимальной отдачи, внимания, терпения, упорства, снисходительности и усилий. Только человек с добрым сердцем, широкой душой, проницательным взглядом и искренним желанием может найти подход к детям и разглядеть в каждом из них неповторимую индивидуальность и интересный характер.

Вы не просто воспитываете и учите ребят чему-то новому, но выполняете благородную и ответственную миссию по формированию достойной смены нашему поколению. Вы помогаете малышам познавать окружающий мир, изучать его, формировать свое мировоззрение с добротой, честностью и любовью.

Огромное спасибо вам за нелегкую, но важную работу, которую вы выполняете с любовью, теплотой, мудростью и профессионализмом», - говорится в тексте поздравления.

Николай Тактаров пожелал всем работникам дошкольных образовательных учреждений крепкого здоровья, благополучия, успехов, счастья и радости, оптимизма, плодотворной работы, жизненной энергии, творческого вдохновения, достойной заработной платы и уверенности в завтрашнем дне.