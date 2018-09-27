В четверг, 27 сентября, глава Пензы Николай Тактаров поздравил городских работников дошкольных образовательных учреждений с профессиональным праздником.
«Быть воспитателем – настоящее призвание, ведь работа с детьми требует максимальной отдачи, внимания, терпения, упорства, снисходительности и усилий. Только человек с добрым сердцем, широкой душой, проницательным взглядом и искренним желанием может найти подход к детям и разглядеть в каждом из них неповторимую индивидуальность и интересный характер.
Вы не просто воспитываете и учите ребят чему-то новому, но выполняете благородную и ответственную миссию по формированию достойной смены нашему поколению. Вы помогаете малышам познавать окружающий мир, изучать его, формировать свое мировоззрение с добротой, честностью и любовью.
Огромное спасибо вам за нелегкую, но важную работу, которую вы выполняете с любовью, теплотой, мудростью и профессионализмом», - говорится в тексте поздравления.
Николай Тактаров пожелал всем работникам дошкольных образовательных учреждений крепкого здоровья, благополучия, успехов, счастья и радости, оптимизма, плодотворной работы, жизненной энергии, творческого вдохновения, достойной заработной платы и уверенности в завтрашнем дне.
Прикольная должность у Тактарова. Только поздравляет. Как праздник Тактарова первый поздравляет:))))