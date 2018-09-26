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Общество | Жителя Спасского района отправили в колонию за неуплату алиментов

26.09.2018|13:13
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В Спасском районе местный житель лишился свободы из-за неуплаты алиментов своему ребенку.

По закону мужчина обязан был ежемесячно перечислять ему третью часть зарплаты, но не делал этого, так как нигде не работал. В итоге накопилась задолженность в размере 300 тысяч рублей. В апреле на сельчанина завели уголовное дело.

«Возбуждение дела подвигло должника незамедлительно трудоустроиться. Наказание за неуплату алиментов было назначено в виде исправительных работ», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Однако от исполнения приговора мужчина злостно уклонялся. В итоге было принято решение отправить его в колонию-поселение на 1 месяц 21 день. 24 сентября оно вступило в законную силу.

В Лунинском районе 26-летняя мать встала на путь исправления и выплатила своему сыну 125-тысячный долг по алиментам.

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Гость|26.09.2018 13:41|

Концентрация бреда зашкаливает просто!

penzainform.ru писал(a):

третью часть зарплаты, но не делал этого, так как нигде не работал
Почему третью часть, когда по закону четверть?

Не отчислял, поскольку не работал. Работать или не работать - личное дело каждого.

penzainform.ru писал(a):

от исполнения приговора... злостно уклонялся
То есть посадили его не за алименты, а за уклонение от исправительных работ? Жырналист сам то свою статью читал?

Гость|26.09.2018 15:16|

А почему не оставили под домашним арестом.

Имя: Гость
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