26.09.2018 | 13:13

В Спасском районе местный житель лишился свободы из-за неуплаты алиментов своему ребенку.

По закону мужчина обязан был ежемесячно перечислять ему третью часть зарплаты, но не делал этого, так как нигде не работал. В итоге накопилась задолженность в размере 300 тысяч рублей. В апреле на сельчанина завели уголовное дело.

«Возбуждение дела подвигло должника незамедлительно трудоустроиться. Наказание за неуплату алиментов было назначено в виде исправительных работ», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

Однако от исполнения приговора мужчина злостно уклонялся. В итоге было принято решение отправить его в колонию-поселение на 1 месяц 21 день. 24 сентября оно вступило в законную силу.

В Лунинском районе 26-летняя мать встала на путь исправления и выплатила своему сыну 125-тысячный долг по алиментам.