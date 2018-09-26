26.09.2018 | 10:40

В среду, 26 сентября, на 13-й, внеочередной сессии депутаты регионального парламента приняли во втором чтении изменения в пять законов Пензенской области. Новшества связаны с мерами социальной поддержки жителей Сурского края вне зависимости от изменения пенсионного возраста.

В первом чтении закон был принят 21 сентября. Его действие распространяется на региональных льготников: ветеранов труда и военной службы, сельских квалифицированных специалистов, педагогов. Как отметил и. о. председателя Заксобра Вячеслав Космачев, под действие закона также подпадают граждане, вышедшие на пенсию досрочно и получающие страховые пенсии по старости или по инвалидности.

Этим жителям Пензенской области будут предоставляться льготы не по достижении пенсионного возраста (60 лет для женщин и 65 для мужчин), а как сейчас - с 55 и 60 лет.

Закон предусматривает ежемесячные денежные выплаты, компенсацию за оплату жилищно-коммунальных услуг и ряд других мер социальной поддержки.

Проект закона был принят в окончательной редакции с учетом замечаний и предложений, поступивших в том числе от прокуратуры Пензенской области. Оперативность его принятия обусловлена формированием бюджета региона на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов.