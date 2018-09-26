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Общество | В Шемышейке руководитель больницы просрочила оплату госконтрактов

26.09.2018|10:59
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И. о. главного врача Шемышейской участковой больницы дисквалифицировали за повторное нарушение сроков оплаты по государственному контракту на поставку расходных материалов для рентген-кабинетов на сумму свыше 235 тысяч рублей.

Установлено, что женщина, в апреле оштрафованная на 30 тысяч за несвоевременную оплату госконтракта, в мае вновь не перечислила деньги за работы, выполненные ООО «Гарант-Мед».

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья принял решение дисквалифицировать начальника учреждения сроком на год. На этот период она лишена права занимать руководящие должности в лечебном учреждении.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

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Гость|26.09.2018 11:20|

Где деньги Зин?

Гость|26.09.2018 11:20|

Вы сначала 44-ФЗ приведите в нормальное состояние. Потом только штрафуйте обычных исполнителей, которых принудили этим заниматься. Люди без юридического образования вынуждены заниматься тем, что их и касаться не должно...

Гость|26.09.2018 11:47|

По 44-ФЗ все в государственных и муниципальных учреждениях обучены и даже корочки имеют! А проблема скорее всего в несвоевременном финансировании!

Гость|26.09.2018 12:14|

Тут именно установлена вина должностного лица в несвоевременной оплате. Отсутствие финансирование не вина главврача,в этом случае к административке привлекать не должны.

Гость|26.09.2018 12:17|

Надо быть в курсе всего ибо з/п под 100 тыс. руб. не просто так дается.

Гость|26.09.2018 13:46|

Главврач,даже с приставкой И.о. должен организовывать лечебный процесс, а не заниматься хозяйством. На это есть директор больницы,завхоз, главбух и пр. А у нас все все умеют, а в итоге никто ни за что не отвечает. Не поэтому ли кругом бардак. Кстати, есть идея: поставить завхоза к операционному столу, главбух пусть принимает больных и пр. А главврач пусть занимается финансово-хозяйственной деятельностью. А теперь вопрос: кто принимает такие законы к кому пойдут лечиться, ась?

Гость|26.09.2018 14:01|

Головой подумай что написало.

Они пойдут они лечиться точно не в районную больницу.

Гость|26.09.2018 14:41|

Гость писал(a):

Головой подумай что написало.

Они пойдут они лечиться точно не в районную больницу.

Хто ОНИ??? Звери???

Гость|26.09.2018 15:06|

Гость писал(a):

директор больницы
директором в больнице является главный врач, если что...

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