26.09.2018 | 10:59

И. о. главного врача Шемышейской участковой больницы дисквалифицировали за повторное нарушение сроков оплаты по государственному контракту на поставку расходных материалов для рентген-кабинетов на сумму свыше 235 тысяч рублей.

Установлено, что женщина, в апреле оштрафованная на 30 тысяч за несвоевременную оплату госконтракта, в мае вновь не перечислила деньги за работы, выполненные ООО «Гарант-Мед».

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мировой судья принял решение дисквалифицировать начальника учреждения сроком на год. На этот период она лишена права занимать руководящие должности в лечебном учреждении.

«Постановление вступило в законную силу», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.