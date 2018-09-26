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Общество | В первую очередь отапливаться будут социально значимые объекты

26.09.2018|18:46
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26 сентября мэр города подписал постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь прогреется воздух в помещениях детских садов, школ, больниц.

«Процесс пусконаладочных, пусковых работ у нас займет примерно 10 дней», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Статистика последних трех лет такова, что уже в сентябре системы отопления заполняются горячей водой. В прошлом году официальный документ был подписан 27-го числа, в 2016 году - 22-го.

Единого мнения по поводу того, когда надо начинать подавать отопление, у горожан нет - каждый ориентируется на свои ощущения.

«Еще довольно еще тепло. И погоду теплую обещают. Да и дорого очень мы платим», - отметила жительница Пензы.

«Лучше раньше - люди меньше болеть будут. Я сам врач, чтобы население Пензы было здорово - надо раньше включать отопление», - возразил другой горожанин.

Как правило, при пуске тепла учитывают и погодные условия. По климату Пензенской области переход среднесуточной температуры через +8 градусов в сторону понижения происходит к 1-2 октября. Как раз к этому времени коммунальщики наберут обороты.

Стоит учитывать и то, что подача теплоносителя зачастую сопровождается авариями на сетях.

«Бригад у нас работает шесть. Если потребуется для устранения в нескольких местах или в нескольких районах аварийных очагов, то мы можем собрать 12 бригад, чтобы их оперативно устранить», - добавил Виктор Кувайцев.

Этим летом сразу на нескольких участках капитально меняли теплотрассу. На улице Чкалова трубы уложили, а вот благоустройство и дорожное полотно еще только восстанавливают.

Не зависят от решения о централизованной подаче тепла горожане, проживающие в частном секторе, а также в пятиэтажках в Заре. Там газовые котлы установлены в каждой квартире.

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Гость|26.09.2018 19:21|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ХИТРЫЙ ХОД АДМИНИСТРАЦИИ СКВОЗИТ ОЖИДАНИЕМ БОЛЬШОЙ БЕДЫ.ВСЕ ПОНИМАЮТ ТАМ,ЧТО ТО ВОРОВСТВО ,ДЛИВШЕЕСЯ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ОТРАСЛИ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ,ДОЛЖНО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ,В ПЛАНЕ ОТОПЛЕНИЯ ГОРОДА И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ПОДАЧЕ ВОДЫ И ОТВЕДЕНИЕМ НЕЧИСТОТ.СЕЙЧАС ОНИ ГОТОВЫ ПУСТИТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩЬ ОТОПЛЕНИЕ ,ЛИШЬ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ГНИЛЫХ СЕТЕЙ,КОГДА НА УЛИЦЕ ПЛЮС И АВАРИИ, МАЛО ТОГО,ЧТО БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ ИЗ КАРМАНА ГРАЖДАН,НО ЭТИ АВАРИИ БУДУТ ПОЧТИ НЕЗАМЕТНЫ.ОНИ НА ЦИОЛКОВСКОЙ И БЕЛЯЕВА ДОМА И ТЦ БЕЗ ВОДЫ(ДАЖЕ ХОЛОДНОЙ) УЖЕ ЧЕТВЁРТЫЕ СУТКИ ДЕРЖАТ.ВСЁ СГНИЛО.

Гость|26.09.2018 19:28|

Гость писал(a):

ОНИ НА ЦИОЛКОВСКОЙ И БЕЛЯЕВА ДОМА И ТЦ БЕЗ ВОДЫ(ДАЖЕ ХОЛОДНОЙ) УЖЕ ЧЕТВЁРТЫЕ СУТКИ ДЕРЖАТ.ВСЁ СГНИЛО.
На этой ёбаной Цалковской копают каждуб осень. Мне 43 года, так вот все 43 года там копают.

Гость|26.09.2018 19:31|

И в октябре 1-2 нам не нужно отопление!!!прогноз смотрели? До 10.10 отопление не нужно.Если у бюджета города есть деньги то топите госучрежления и соц.объекты хоть круглый год,а в карманы гражданам не надо лезть!!!

Гость|26.09.2018 19:33|

Чтобы свой карман был толще нужно залезть в чужой или хорошо работать,но это на грани фантастики.

Гость|26.09.2018 19:35|

От балды

Гость|26.09.2018 19:35|

А за отопление своих храмов РПЦ платит или нет?

Гость|26.09.2018 19:48|

Гость писал(a):

А за отопление своих храмов РПЦ платит или нет?
♰♰♰♰♰♰♰♰ писал(a):
♰♰♰♰♰♰♰♰Еретик тебя отлучат от церкви♰♰♰♰♰♰♰♰

Гость|26.09.2018 19:55|

Нет,правда! Не свечками же они отапливаются,котельных своих рядом не видно. Может за народные бюджетные деньги греют плоть свою.?

Гость|26.09.2018 21:27|

Гость писал(a):

Не свечками же они отапливаются,котельных своих рядом не видно.
а у нас для чего тарифы завышены ??? всех своих отопить . во многих городах тарифы понизили при пересмотре но наши рвачи разве это сделают они только оббирать знают

вообщем этот кувайцев от балды работает законы не для него .вот и надо в прокуратуру и если не у нас примут то дальше .его давно пора в шею . в пензе должен быть житель пензы .

Гость|26.09.2018 21:33|

Иллюзия, будто массы охотно примут все, что им спустит начальство, породила пенсионную реформу, абсолютно не попадающую в народные чаяния. А дальше уже сработал принцип домино. Все, кто себя с ней отождествил, от единороссов до главы государства, стали восприниматься как чужие. Все, кого власти вывели из-под действия реформы и тем самым маркировали как людей социально близких режиму, привилегированных и тщательно отделяемых от простонародья, впервые сделались объектами народного внимания и недовольства.

Люди с историческим образованием еще спорят, применимо ли понятие «феодализм» к нашей действительности, а оно уже глубоко внедрилось в обиходный лексикон, в том числе даже и в словарь руководящих лиц. Глава ФАС Игорь Артемьев, разъясняя журналисту наши порядки, запросто называет их «полуфеодальными», и никто уже не видит в этом ничего особенного.

Гость|26.09.2018 21:35|

всего за несколько месяцев система перестала выглядеть эффектной, претендующей на народность утопией. Впервые за два десятилетия она потеряла лицо. Сейчас это просто мощная, ничем не задрапированная машина власти. Она по-прежнему может заставить, но уже не способна повести за собой. Не знаю, что ей скажет народ, который смотрит на нее новыми глазами. Но ее собственная мечта приходит в негодность. Придется править без нее.

Сергей Шелин

Гость|26.09.2018 21:38|

Воду горячую верните!

Гость|26.09.2018 21:41|

Городская и областная администрации?

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