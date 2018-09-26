26 сентября мэр города подписал постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь прогреется воздух в помещениях детских садов, школ, больниц.
«Процесс пусконаладочных, пусковых работ у нас займет примерно 10 дней», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.
Статистика последних трех лет такова, что уже в сентябре системы отопления заполняются горячей водой. В прошлом году официальный документ был подписан 27-го числа, в 2016 году - 22-го.
Единого мнения по поводу того, когда надо начинать подавать отопление, у горожан нет - каждый ориентируется на свои ощущения.
«Еще довольно еще тепло. И погоду теплую обещают. Да и дорого очень мы платим», - отметила жительница Пензы.
«Лучше раньше - люди меньше болеть будут. Я сам врач, чтобы население Пензы было здорово - надо раньше включать отопление», - возразил другой горожанин.
Как правило, при пуске тепла учитывают и погодные условия. По климату Пензенской области переход среднесуточной температуры через +8 градусов в сторону понижения происходит к 1-2 октября. Как раз к этому времени коммунальщики наберут обороты.
Стоит учитывать и то, что подача теплоносителя зачастую сопровождается авариями на сетях.
«Бригад у нас работает шесть. Если потребуется для устранения в нескольких местах или в нескольких районах аварийных очагов, то мы можем собрать 12 бригад, чтобы их оперативно устранить», - добавил Виктор Кувайцев.
Этим летом сразу на нескольких участках капитально меняли теплотрассу. На улице Чкалова трубы уложили, а вот благоустройство и дорожное полотно еще только восстанавливают.
Не зависят от решения о централизованной подаче тепла горожане, проживающие в частном секторе, а также в пятиэтажках в Заре. Там газовые котлы установлены в каждой квартире.
ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ
ХИТРЫЙ ХОД АДМИНИСТРАЦИИ СКВОЗИТ ОЖИДАНИЕМ БОЛЬШОЙ БЕДЫ.ВСЕ ПОНИМАЮТ ТАМ,ЧТО ТО ВОРОВСТВО ,ДЛИВШЕЕСЯ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ОТРАСЛИ КОММУНАЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ,ДОЛЖНО В КОНЕЧНОМ ИТОГЕ ПРИВЕСТИ К БОЛЬШОЙ БЕДЕ,В ПЛАНЕ ОТОПЛЕНИЯ ГОРОДА И ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ПОДАЧЕ ВОДЫ И ОТВЕДЕНИЕМ НЕЧИСТОТ.СЕЙЧАС ОНИ ГОТОВЫ ПУСТИТЬ НА ПОЛНУЮ МОЩЬ ОТОПЛЕНИЕ ,ЛИШЬ С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ГНИЛЫХ СЕТЕЙ,КОГДА НА УЛИЦЕ ПЛЮС И АВАРИИ, МАЛО ТОГО,ЧТО БУДУТ ОПЛАЧЕНЫ ИЗ КАРМАНА ГРАЖДАН,НО ЭТИ АВАРИИ БУДУТ ПОЧТИ НЕЗАМЕТНЫ.ОНИ НА ЦИОЛКОВСКОЙ И БЕЛЯЕВА ДОМА И ТЦ БЕЗ ВОДЫ(ДАЖЕ ХОЛОДНОЙ) УЖЕ ЧЕТВЁРТЫЕ СУТКИ ДЕРЖАТ.ВСЁ СГНИЛО.