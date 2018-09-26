26.09.2018 | 18:46

26 сентября мэр города подписал постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь прогреется воздух в помещениях детских садов, школ, больниц.

«Процесс пусконаладочных, пусковых работ у нас займет примерно 10 дней», - сообщил глава администрации г. Пензы Виктор Кувайцев.

Статистика последних трех лет такова, что уже в сентябре системы отопления заполняются горячей водой. В прошлом году официальный документ был подписан 27-го числа, в 2016 году - 22-го.

Единого мнения по поводу того, когда надо начинать подавать отопление, у горожан нет - каждый ориентируется на свои ощущения.

«Еще довольно еще тепло. И погоду теплую обещают. Да и дорого очень мы платим», - отметила жительница Пензы.

«Лучше раньше - люди меньше болеть будут. Я сам врач, чтобы население Пензы было здорово - надо раньше включать отопление», - возразил другой горожанин.

Как правило, при пуске тепла учитывают и погодные условия. По климату Пензенской области переход среднесуточной температуры через +8 градусов в сторону понижения происходит к 1-2 октября. Как раз к этому времени коммунальщики наберут обороты.

Стоит учитывать и то, что подача теплоносителя зачастую сопровождается авариями на сетях.

«Бригад у нас работает шесть. Если потребуется для устранения в нескольких местах или в нескольких районах аварийных очагов, то мы можем собрать 12 бригад, чтобы их оперативно устранить», - добавил Виктор Кувайцев.

Этим летом сразу на нескольких участках капитально меняли теплотрассу. На улице Чкалова трубы уложили, а вот благоустройство и дорожное полотно еще только восстанавливают.

Не зависят от решения о централизованной подаче тепла горожане, проживающие в частном секторе, а также в пятиэтажках в Заре. Там газовые котлы установлены в каждой квартире.