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Общество | В Пензенской области усилили контроль за температурой воздуха на соцобъектах

26.09.2018|12:32
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Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило об усилении контроля за соблюдением температурного режима на социальных объектах региона с наступлением холодов.

Речь идет о лечебно-профилактических учреждениях, образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания.

«В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) применяются меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности», - пригрозили в ведомстве.

При проверке объектов особое внимание уделяется теплоизоляции помещений, состоянию остекления и переплетов окон. Также контролируется соблюдение режимов прогулок и проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в детсадах и школах.

По гигиеническим нормативам температура воздуха в игровых младшей, средней, старшей групп детсадов должна составлять 21-23 °C, в спальнях - 19–20 °C, в классах школ термометр должен показывать 18-24 °C, в палатах больниц - 20-26 °C.

В помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно быть не меньше 20 °C, в жилых комнатах учреждений соцобслуживания пожилых людей и инвалидов - 20-22 °C.

«По всем вопросам, касающимся температурного режима, можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-707-64-22, а также по номеру (8412)66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45», - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 26 сентября в Пензе стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло будет подаваться в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а затем в жилищный фонд.

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Гость|26.09.2018 13:47|

А слишком высокая температура в помещении - это нарушение или нет? Или Роспотребнадзор тоже на энергетиков работает?

Гость|26.09.2018 13:51|

Всё в интересах бизнеса, но не народа!

Гость|26.09.2018 13:53|

Бредоводство.

Гость|26.09.2018 14:49|

penzainform.ru писал(a):

«В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) применяются меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности», - пригрозили в ведомстве.
Каким образом поддерживать температуру, если отопительный сезон не начался??? ИДИОТЫ !!!!!!!!

Гость|26.09.2018 15:02|

Гость писал(a):

Каким образом поддерживать температуру, если отопительный сезон не начался??? ИДИОТЫ !!!!!!!!
да неважно что и как! главное ПРИГРОЗИТЬ! грозно насупив бровки... а на более фантазии, у людей с синдромом вахтера, не хватает

Имя: Гость
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