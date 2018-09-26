26.09.2018 | 12:32

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области сообщило об усилении контроля за соблюдением температурного режима на социальных объектах региона с наступлением холодов.

Речь идет о лечебно-профилактических учреждениях, образовательных организациях и учреждениях социального обслуживания.

«В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха) применяются меры административного воздействия вплоть до приостановления деятельности», - пригрозили в ведомстве.

При проверке объектов особое внимание уделяется теплоизоляции помещений, состоянию остекления и переплетов окон. Также контролируется соблюдение режимов прогулок и проведения спортивных мероприятий на открытом воздухе в детсадах и школах.

По гигиеническим нормативам температура воздуха в игровых младшей, средней, старшей групп детсадов должна составлять 21-23 °C, в спальнях - 19–20 °C, в классах школ термометр должен показывать 18-24 °C, в палатах больниц - 20-26 °C.

В помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно быть не меньше 20 °C, в жилых комнатах учреждений соцобслуживания пожилых людей и инвалидов - 20-22 °C.

«По всем вопросам, касающимся температурного режима, можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-707-64-22, а также по номеру (8412)66-09-48 с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 15:45», - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.

С 26 сентября в Пензе стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло будет подаваться в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а затем в жилищный фонд.