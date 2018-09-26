В Пензе отремонтируют дорогу на Зеленодольской улице. В неудовлетворительном состоянии проезжей части там глава администрации города Виктор Кувайцев убедился во вторник, 25 сентября.
Осмотрев участки полотна, мэр увидел провалы, которые могли появиться, например, из-за подмывания грунта.
По его мнению, нужно выяснить причины случившегося и, если дело в утечке на сетях канализации, привлечь ресурсоснабжающую организацию для устранения неполадок. После этого необходимо восстановить провалившиеся колодцы и дорожное полотно.
Прояснением ситуации Виктор Кувайцев поручил заняться представителям департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост».
«Работы проведите оперативно, пока погода позволяет. Нельзя допустить дальнейшее разрушение дороги», - процитировала мэра пресс-служба городской администрации.
Какое Полотно?! Ну и заголовок статьи!!