26.09.2018 | 09:17

В Пензе отремонтируют дорогу на Зеленодольской улице. В неудовлетворительном состоянии проезжей части там глава администрации города Виктор Кувайцев убедился во вторник, 25 сентября.

Осмотрев участки полотна, мэр увидел провалы, которые могли появиться, например, из-за подмывания грунта.

По его мнению, нужно выяснить причины случившегося и, если дело в утечке на сетях канализации, привлечь ресурсоснабжающую организацию для устранения неполадок. После этого необходимо восстановить провалившиеся колодцы и дорожное полотно.

Прояснением ситуации Виктор Кувайцев поручил заняться представителям департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост».

«Работы проведите оперативно, пока погода позволяет. Нельзя допустить дальнейшее разрушение дороги», - процитировала мэра пресс-служба городской администрации.