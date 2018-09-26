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Общество | В Пензе восстановят разрушенную дорогу на улице Зеленодольской

26.09.2018|09:17
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В Пензе отремонтируют дорогу на Зеленодольской улице. В неудовлетворительном состоянии проезжей части там глава администрации города Виктор Кувайцев убедился во вторник, 25 сентября.

Осмотрев участки полотна, мэр увидел провалы, которые могли появиться, например, из-за подмывания грунта.

По его мнению, нужно выяснить причины случившегося и, если дело в утечке на сетях канализации, привлечь ресурсоснабжающую организацию для устранения неполадок. После этого необходимо восстановить провалившиеся колодцы и дорожное полотно.

Прояснением ситуации Виктор Кувайцев поручил заняться представителям департамента ЖКХ и МУП «Пензадормост».

«Работы проведите оперативно, пока погода позволяет. Нельзя допустить дальнейшее разрушение дороги», - процитировала мэра пресс-служба городской администрации.

Источник — Фото www.penza-gorod.ru
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Гость|26.09.2018 09:32|

Какое Полотно?! Ну и заголовок статьи!!

Гость|26.09.2018 09:32|

Летом было некогда,а сейчас самый сезон.

Гость|26.09.2018 09:33|

Скоро будет холст.

Гость|26.09.2018 09:57|

Ливневую канализацию с Дизель-Арены сделали вдоль этой дороги, а приёмник внизу не сделали. А теперь её вообще засыпали мусором и построили на ней трехэтажный сарай. И ничего!

Гость|26.09.2018 09:58|

Мэр не в ту сторону смотрит!

Гость|26.09.2018 10:27|

Скоро заживем!

Гость|26.09.2018 10:31|

Гость писал(a):

Ливневую канализацию с Дизель-Арены сделали вдоль этой дороги, а приёмник внизу не сделали. А теперь её вообще засыпали мусором и построили на ней трехэтажный сарай. И ничего!
И чо?

Гость|26.09.2018 10:39|

Гость писал(a):

Ливневую канализацию с Дизель-Арены сделали вдоль этой дороги, а приёмник внизу не сделали. А теперь её вообще засыпали мусором и построили на ней трехэтажный сарай. И ничего!

И чо?

Дорога сделана с техническими нарушениями, и по этому талые и ливневые воды размывают дорожное полотно. Пока не отведёте воду асфальт, лежать положенные 6 лет не будет- это понятно любому дорожному рабочему, а меру не понятно что ли?Или пилорама превыше всего?

Гость|26.09.2018 10:56|

Гость писал(a):

Дорога сделана с техническими нарушениями, и по этому талые и ливневые воды размывают дорожное полотно
И чо?

Гость|26.09.2018 11:01|

У нас кроме как мэру некому оценить причины разрушения дороги?! Где специалисты?! Предполагают,думают,наверное-вот и принимаются все решения,на основе предположений,а не на основе достоверных оценок экспертов.

Гость|26.09.2018 11:50|

Гость писал(a):

И чо?
тебе нитку с иголкой дать?

Гость|26.09.2018 11:51|

пока там не проведут крестный ход - дорога так и будет разрушаться!

Имя: Гость
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