26.09.2018 | 13:48

Очный региональный этап конкурса «Доброволец России - 2018» стартовал в Пензе. Его основная цель - выявить лучшие социальные программы, которые представляют активисты и члены общественных организаций. Победители выйдут в финальную (всероссийскую часть), где получат возможность выиграть до одного миллиона рублей.

«Очень важное мероприятие для нас как представителей Пензенской области. Это областное мероприятие, всего будет 12 номинаций проекта. Важно то, что могут принимать участие люди с 8 лет», - сообщила специалист Многофункционального молодежного центра Пензенской области Наталья Жгут.

Выбирали наиболее значимые программы члены конкурсной комиссии. Среди номинаций - такие, как «Добрый регион», «Вокруг меня», «Рожденные помогать», «Вдохновленные искусством» и другие.

«У нас сегодня два проекта от центра идет. Первый называется «Праздник в каждый дом», второй - «А за плечами целая война». Один проект идет по социальному направлению, а второй - по патриотическому», - отметила руководитель волонтерского центра Наталья Масленкова.

Итоги должны подвести до 10 октября, а лучших наградят в День добровольца, 5 декабря, в Москве.