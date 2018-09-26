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Общество | В Пензе отопительный сезон стартует с 26 сентября

26.09.2018|10:16
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Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре с 26 сентября.

В первую очередь тепло будет подаваться в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а затем в жилищный фонд.

«Главы районных администраций должны провести работу на местах с управляющими компаниями. Руководителям социально значимых объектов, особенно с пребыванием детей, обеспечить присутствие специалистов в момент подачи теплоносителя в учреждения, чтобы следить за температурным режимом и не допускать завоздушивания системы», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии сообщили, что владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности указано закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода.

В группе «ПензаИнформ» в социальной сети «ВКонтакте» по состоянию на 10:15 26 сентября из 630 горожан, принявших участие в опросе на тему «Пора ли включать отопление?», 227 сочли, что пора, 256 проголосовали за вариант «Рано. Улицу греть будем», 148 - за вариант «Вы суммы в счетах помните? Так перезимуем».

В 2017 году постановление о старте отопительного сезона было подписано 25 сентября, в 2016-м - 22 сентября.

Как вы считаете, пора включать отопление?

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Гость|26.09.2018 10:32|

Мэрия прогноз погоды видела? Только 2 прохладных дня, а потом до 15 температура поднимется.

Гость|26.09.2018 10:34|

Гость писал(a):

Мэрия прогноз погоды видела? Только 2 прохладных дня, а потом до 15 температура поднимется.
И чо?

Гость|26.09.2018 10:35|

Быстрее собрать бабло с народа?

Гость|26.09.2018 10:40|

Гость писал(a):

Быстрее собрать бабло с народа?
а еще мерия ничем и не занята . им разве до народа .... гнать их всех просятся сами и уже давно .

Гость|26.09.2018 10:45|

Вы совсем что ли О++++фигели? Теперь 7 месяцев за отопление платить????? Страна идиотов! Я сейчас-то с открытым окном всю ночь сплю!!!!

Гость|26.09.2018 10:48|

Гость писал(a):

Вы совсем что ли О++++фигели? Теперь 7 месяцев за отопление платить????? Страна идиотов! Я сейчас-то с открытым окном всю ночь сплю!!!!

ууууууууу плохо .............а им хорошо .им еще прибавка .а что трубы полопаются зимой так они пересчитают на 10-100 р ,зато тысячи в кармане .

Гость|26.09.2018 10:50|

Какой смысл проводить опрос,если приказ о пуске котельных уже подписан?!

Гость|26.09.2018 10:54|

Гость писал(a):

Какой смысл проводить опрос,если приказ о пуске котельных уже подписан?!
ну как же там подготовили кому и что писать и надо чтоб как то свой идиотизм оправдать. только почему не летом это делают . с их совестью и любовью к нашим карманам -- упущение и еще какое .ведь пришлось поистрепаться за лето то .они ж патриоты они ради нашего то кармана ,чтоб к ним перекочевывал на все готовы

Гость|26.09.2018 10:55|

Гость писал(a):

Какой смысл проводить опрос
Что за опрос?

Гость|26.09.2018 10:57|

Какими нормативными документами руководствуется Кувайцев при подписании документа?! Чуть похолодало один день и сразу бегом отопительный сезон начинать. Улицу топить будем,господин мэр?!

Гость|26.09.2018 10:59|

Какое отопление в сентябре!!!!!Улицу собрался отапливать.

Гость|26.09.2018 11:01|

Гость писал(a):

надо просто в суд подавать на них . т к это нарушение всех законов . вообще то от компартии неплохая б помощь была б и с юристами тоже . добровольцы найдутся . беспредел их вседозволеность уже достали . когда то все это надо присекать в зачатке .

Гость|26.09.2018 11:12|

Гость писал(a):

Я сейчас-то с открытым окном всю ночь сплю!!!!
У тебя шерсть, наверное, густая.

Гость|26.09.2018 11:12|

вроде бы температура воздуха за окном ещё позволяет без отопления сидеть, холодов то нет!

Гость|26.09.2018 11:13|

А я за отопление. Мне холодно. И я согласна заплатить за 3 дня отопления в сентябре, чем мерзнуть дома.

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Имя: Гость
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