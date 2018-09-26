26.09.2018 | 10:16

Мэр Пензы Виктор Кувайцев подписал постановление о начале отопительного сезона в областном центре с 26 сентября.

В первую очередь тепло будет подаваться в учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной сферы, а затем в жилищный фонд.

«Главы районных администраций должны провести работу на местах с управляющими компаниями. Руководителям социально значимых объектов, особенно с пребыванием детей, обеспечить присутствие специалистов в момент подачи теплоносителя в учреждения, чтобы следить за температурным режимом и не допускать завоздушивания системы», - подчеркнул Виктор Кувайцев.

В пресс-службе мэрии сообщили, что владельцам источников тепла, теплоснабжающим, жилищно-эксплуатационным предприятиям и организациям, потребляющим теплоэнергоресурсы, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности указано закончить регулировку гидравлического и теплового режимов в течение 10 дней со дня начала отопительного периода.

В группе «ПензаИнформ» в социальной сети «ВКонтакте» по состоянию на 10:15 26 сентября из 630 горожан, принявших участие в опросе на тему «Пора ли включать отопление?», 227 сочли, что пора, 256 проголосовали за вариант «Рано. Улицу греть будем», 148 - за вариант «Вы суммы в счетах помните? Так перезимуем».

В 2017 году постановление о старте отопительного сезона было подписано 25 сентября, в 2016-м - 22 сентября.