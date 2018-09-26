26.09.2018 | 13:49

Главное управление МЧС России по области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий в четверг, 27 сентября.

«По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27.09.2018 местами ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» - СМС с таким текстом получили от спасателей многие горожане 26-го числа.

По прогнозам синоптиков, 27 сентября будет облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха днем составит +11...+16 ºС, ночью столбики термометров опустятся до 0...+5 ºС.

«Местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0...-2 ºС», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуют быть особенно бдительными. 25 сентября в областном центре во время дождя случилось несколько дорожно-транспортных происшествий: на улице Окружной, пересечении улиц Красной и Карла Маркса, а также на перекрестке Ленинградской и Попова.