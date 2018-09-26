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Общество | Региональное ГУ МЧС России предупредило пензенцев о заморозках

26.09.2018|13:49
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Главное управление МЧС России по области предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий в четверг, 27 сентября.

«По данным Пензенского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27.09.2018 местами ожидаются порывы ветра до 19 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны!» - СМС с таким текстом получили от спасателей многие горожане 26-го числа.

По прогнозам синоптиков, 27 сентября будет облачная с прояснениями погода, ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой и умеренный дождь. Температура воздуха днем составит +11...+16 ºС, ночью столбики термометров опустятся до 0...+5 ºС.

«Местами ожидаются заморозки в воздухе и на почве до 0...-2 ºС», - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуют быть особенно бдительными. 25 сентября в областном центре во время дождя случилось несколько дорожно-транспортных происшествий: на улице Окружной, пересечении улиц Красной и Карла Маркса, а также на перекрестке Ленинградской и Попова.

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Гость|26.09.2018 14:30|

Местами по России заморозки )). Россия большая. Конкретнее нельзя прогнозировать ?! Пока что солнце ярко светит-тепло. Какие заморозки?! Земля прогрелась за лето капитальное долго морозов не будет.

Гость|26.09.2018 14:43|

Ой мороз мороз не морозь меня....

Гость|26.09.2018 15:54|

Гость писал(a):

Пока что солнце ярко светит-тепло. Какие заморозки?! Земля прогрелась за лето капитальное долго морозов не будет.
Ясная безветренная погода осенью - к заморозкам.

Гость|26.09.2018 16:00|

Новость достойна первой полосы!

Гость|26.09.2018 16:05|

Гость писал(a):

Местами по России заморозки )). Россия большая. Конкретнее нельзя прогнозировать ?! Пока что солнце ярко светит-тепло. Какие заморозки?! Земля прогрелась за лето капитальное долго морозов не будет.
Ты что от МЧС хочешь?

Чтоб они стихийные/техногенные бедствия предотвращали?

Кабы так было не было бы ни "Хромой лошади" ни "Зимней вишни", они только водку пить, да пенсионеров на приусадебных участках за костры штрафовать умеют.

P.S. Ещё в церковь зачастили, к чему бы это?

Гость|26.09.2018 16:09|

Это они пердуперждают - у кого летняя омывайка и вода в радиаторе?

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