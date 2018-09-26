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Общество | Пензенские сельские учителя отправятся на стажировку в Англию

26.09.2018|17:07
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Закончились курсы профессиональной переподготовки учителей иностранного языка, работающих в сельской местности. Образовательный семинар был рассчитан на 25 дней, в нем приняли участие 60 человек.

«В самом начале курсов я завела себе специальную тетрадь The Teacher's Secrets, куда я записывала самые интересные моменты всего курса, и в конце, перед тем как готовиться к урокам, все «изюминки», которые я почерпнула на на этих курсах, я занесла в свой конспект урока. Результаты потрясающие, дети стали сильнее мотивированы в обучении, и я сама чувствую, что стала достойным педагогом», - рассказала Дарья Федорова (Сердобский район).

Программа оказалась более чем насыщенной: школьные учителя занимались в аудиториях педагогического института ПГУ, отрабатывали теорию для языковой практики. Кроме того, были организованы вебинары с английскими коллегами.

«Было интересно посмотреть их методики, потому что мы работаем по ФГОС, то есть мы должны выстраивать урок по определенному принципу. Посмотрели, как они работают, задали им вопросы, которые интересуют нас, учителей российской школы», - добавила Екатерина Андреева (с. Засечное).

У Екатерины Андреевой будет возможность поговорить с иностранными коллегами лично: она стала одной из 12 сельских учителей, которые отправятся на стажировку в Англию.

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Гость|26.09.2018 19:08|

Все для села! А для города? Зарплата 12 тыс и повышение проезда!

Гость|26.09.2018 19:19|

Вот повезло! По ТВ говорят, что там русофобы живут, так что будьте осторожны.

Не забудьте посмотреть знаменитый на всю Европу собор.

Гость|26.09.2018 19:46|

И после стажировки девятку станут называть элем.

Гость|26.09.2018 19:50|

А " новичок " они с собой возьмут или на месте в схроне ?

Гость|26.09.2018 20:48|

Эта программа как раз то получается ,что для городских!хотя изначально была рассчитана для сельских.

В итоге,как раз поедут городские,а сельские ,проучились в поте лица и вернулись ни с чем.

Так что, бесплатный сыр-в мышеловке,господа!)

Гость|26.09.2018 21:44|

Андреева Е. А. из с. Засечное!

Гость|26.09.2018 21:47|

Ура!

Имя: Гость
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