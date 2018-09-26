26.09.2018 | 17:07

Закончились курсы профессиональной переподготовки учителей иностранного языка, работающих в сельской местности. Образовательный семинар был рассчитан на 25 дней, в нем приняли участие 60 человек.

«В самом начале курсов я завела себе специальную тетрадь The Teacher's Secrets, куда я записывала самые интересные моменты всего курса, и в конце, перед тем как готовиться к урокам, все «изюминки», которые я почерпнула на на этих курсах, я занесла в свой конспект урока. Результаты потрясающие, дети стали сильнее мотивированы в обучении, и я сама чувствую, что стала достойным педагогом», - рассказала Дарья Федорова (Сердобский район).

Программа оказалась более чем насыщенной: школьные учителя занимались в аудиториях педагогического института ПГУ, отрабатывали теорию для языковой практики. Кроме того, были организованы вебинары с английскими коллегами.

«Было интересно посмотреть их методики, потому что мы работаем по ФГОС, то есть мы должны выстраивать урок по определенному принципу. Посмотрели, как они работают, задали им вопросы, которые интересуют нас, учителей российской школы», - добавила Екатерина Андреева (с. Засечное).

У Екатерины Андреевой будет возможность поговорить с иностранными коллегами лично: она стала одной из 12 сельских учителей, которые отправятся на стажировку в Англию.