Пензенское информационное агентство|18+|Среда|26 сен 2018|16:14
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+4oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  77.38  |  $  65.76

Общество | Пензенские рыбаки и спортсмены выбирают Город Спутник

26.09.2018|14:13
Печать

Спутник красивым делает не только атмосфера европейского города, яркие дома, набережная, но и удивительные пейзажи окрестностей.

С востока территорию Спутника огибает река Сура, которая образует затон, превращенный застройщиком, компанией «Термодом», в место для купания и отдыха.

Вокруг затона проложена тропа здоровья «Ритм» протяженностью больше трех километров, которая стала излюбленным местом подготовки профессиональных спортсменов и всех, кто старается вести здоровый образ жизни.

В затоне водятся практически все виды речной рыбы, поэтому круглый год побережье в окрестностях Спутника усеяно любителями ее ловли. Самые опытные рыбаки делятся воспоминаниями о том, как вытаскивали из воды 3-4-килограммовых лещей, крупных щук и даже сомов.

Красочные пейзажи откроются и на правобережье Суры, напротив Спутника, где растет прекрасный многолетний сосновый лес. Попасть туда можно по понтонному мосту.

В лесу после дождя хорошо заниматься тихой охотой - тут растут такие грибы, как рыжики и маслята. Старожилы вспоминают также об огромном шампиньоне, найденном в здешних местах.

В этих же окрестностях располагаются и дачные массивы, поэтому, если среди жителей Спутника окажутся заядлые огородники, имеющие здесь участки, добраться до них не составит большого труда.

Город Спутник - район для каждого: для тех, кто любит городскую суету, и для тех, кто периодически пытается от нее убежать. Узнать о нем больше можно на сайте городспутник.рф

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!