26.09.2018 | 14:13

Спутник красивым делает не только атмосфера европейского города, яркие дома, набережная, но и удивительные пейзажи окрестностей.

С востока территорию Спутника огибает река Сура, которая образует затон, превращенный застройщиком, компанией «Термодом», в место для купания и отдыха.

Вокруг затона проложена тропа здоровья «Ритм» протяженностью больше трех километров, которая стала излюбленным местом подготовки профессиональных спортсменов и всех, кто старается вести здоровый образ жизни.

В затоне водятся практически все виды речной рыбы, поэтому круглый год побережье в окрестностях Спутника усеяно любителями ее ловли. Самые опытные рыбаки делятся воспоминаниями о том, как вытаскивали из воды 3-4-килограммовых лещей, крупных щук и даже сомов.

Красочные пейзажи откроются и на правобережье Суры, напротив Спутника, где растет прекрасный многолетний сосновый лес. Попасть туда можно по понтонному мосту.

В лесу после дождя хорошо заниматься тихой охотой - тут растут такие грибы, как рыжики и маслята. Старожилы вспоминают также об огромном шампиньоне, найденном в здешних местах.

В этих же окрестностях располагаются и дачные массивы, поэтому, если среди жителей Спутника окажутся заядлые огородники, имеющие здесь участки, добраться до них не составит большого труда.

Город Спутник - район для каждого: для тех, кто любит городскую суету, и для тех, кто периодически пытается от нее убежать. Узнать о нем больше можно на сайте городспутник.рф