26.09.2018 | 09:44

«Горводоканал РКС Пенза» провел операцию по замене водопровода, которую можно сравнить с лапароскопией в медицине (без разрезов и швов, через небольшие проколы в теле).

На улице Черниговской с помощью горизонтально направленного бурения заменили 600 метров сетей водоснабжения. Вместо длинной траншеи сделали лишь несколько колодцев.

Бур спецтехники проходил на заданной глубине вдоль старой сети, а затем под землей протягивали новую полиэтиленовую трубу. Улица осталась в прежнем виде, как и дорога, под которой прошел новый водопровод.

Жители во время работ продолжали пользоваться старой сетью, так что подача воды не приостанавливалась. Сейчас домовладения постепенно подключают к новой ветке.

Прежний водопровод был сильно изношен. Ремонтным бригадам горводоканала приходилось регулярно устранять утечки на нем. В итоге специалистами «Российских коммунальных систем» было принято решение полностью заменить данный участок.

Укладывать трубы открытым способом на улице Черниговской было бы намного сложнее, траншеи сразу заполнялись бы грунтовой водой.

Современная технология будет применяться сотрудниками горводоканала и на улице Добролюбова, где работы по замене сетей начнутся в ближайшее время.