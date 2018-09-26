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Общество | Медянку и удода хотят занести в Красную книгу Пензенской области

26.09.2018|15:22
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Из Красной книги Пензенской области могут исключить такие виды птиц, как клинтух, луговой конек, лесная завирушка, каменка-плясунья, горихвостка-чернушка, балобан, европейский тювик, малая чайка.

С таким предложением в среду, 26 сентября, выступил профессор кафедры зоологии и экологии педагогического института ПГУ Владимир Ильин на заседании комиссии по решению вопросов, связанных с ведением Красной книги региона.

По информации доктора биологических наук, основанной на многолетних данных, популяция и ареал распространения этих пернатых значительно увеличились.

А вот такие птицы, как рыжая цапля, серый гусь, сибирская гага, курганник, шилоклювка, черноголовый хохотун, клуша, сизая чайка, удод, лесной жаворонок, чернолобый сорокопут, белобровик, усатая синица, овсянка-ремез рекомендованы к включению во второй том Красной книги как редкие и исчезающие.

«Кроме того, в новое издание Красной книги Пензенской области будут включены медянка (класс пресмыкающиеся), лягушка съедобная (класс земноводные), шемая и вырезуб (класс костные рыбы)», - сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Красная книга - государственный документ, являющийся основанием для природоохранной деятельности в регионе. Она состоит из двух томов. Первый том («Грибы, лишайники, мхи, сосудистые растения») был впервые издан в 2002 году и переиздавался в 2013-м, а вот информация второго тома («Животные») не обновлялась с 2005-го.

Сейчас в Красную книгу занесено 92 вида позвоночных животных, в том числе 11 рыб и рыбообразных (украинская минога, стерлядь и другие), 2 земноводных (прудовая и травяная лягушки), 2 пресмыкающихся (болотная черепаха и степная гадюка), 64 птицы (чернозобая гагара, малая выпь, серый журавль, сапсан и другие), 13 млекопитающих (русская выхухоль, речная выдра, бурый медведь, степной сурок, гигантская вечерница и другие).

В 2017 году предлагалось занести в Красную книгу области лебедя-шипуна, кольчатую и обыкновенную горлицу, большого тушканчика и золотого карася.

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Гость|26.09.2018 15:46|

медянки на дачах часто встречаются, незаслужено гибнут, путают со змеями. А шемая в хопре чувтсвует себя отлично

Гость|26.09.2018 15:48|

penzainform.ru писал(a):

серый гусь
ну вот и по кому охотники таперича пулять будут?

Имя: Гость
Комментарий:

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