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Общество | 11 канал провел отбор на роль ведущей программы «От рассвета до заката»

26.09.2018|14:14
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Чуча ищет новую подругу. Молодую, симпатичную и добрую. Любимец детворы очень надеется, что его соведущая будет именно такой.

Кому-то из них должно повезти, потому что первый шаг к своей мечте они уже сделали - прислали заявку на участие в кастинге на ведущую популярной детской программы «От рассвета до заката».

«Мне нравится работать с детьми, и для меня появилась замечательная возможность попробовать себя в роли ведущей детской программы. Мне всегда хотелось для детей делать что-то интересное, как-то участвовать в их жизни, поэтому я решила попробовать свои силы», - рассказала участница кастинга Елена Языченко.

Условия конкурса на роль новой ведущей программы «От рассвета до заката» были опубликованы на сайте penzainform.ru: высшее образование (желательно филологическое), наличие детей, коммуникабельность, умение вести простой и понятный разговор с ребенком и, конечно же, приятная внешность.

«На мой взгляд, ведущая детской программы должна быть лучезарной, улыбчивой, доброжелательной, а самое главное - искренней», - отметила участница кастинга Ирина Бученкова.

«Для меня очень важно работать там, где я смогу быть близко к своим детям, просто к детям, потому что детей я люблю, мне с ними весело. Я уже писала в своем резюме, что мой внутренний ребенок еще жив, очень бодр и готов дружить с остальными, активно интересоваться детским миром», - подчеркнула участница кастинга Ульяна Безрукова.

По условиям кастинга девушки представили свои сценарии на любую понравившуюся им тему. Выбрать лучшую оказалось не так уж и просто.

«Мы в очередной раз убедились, что программа «От рассвета до заката» пользуется популярностью. Мы разместили в Интернете одно небольшое объявление, на которое откликнулось около 50 человек. Сейчас у нас проходит первый этап, кастинг. Мы отобрали на него девять человек и очень надеемся, что у кого-то из девушек обязательно получится», - сообщил главный редактор ТРК «Наш дом» Владимир Белов.

Имя новой ведущей программы «От рассвета до заката» станет известно в ближайшее время.

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Гость|26.09.2018 21:45|

А куда делас капочка?

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