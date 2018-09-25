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Общество | В Пензе с водителями маршруток № 12 не проводили инструктаж

25.09.2018|10:03
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В Пензе прокуратура выявила нарушения законодательства о пассажирских перевозках в деятельности индивидуальной предпринимательницы.

В частности, перевозчиком не проводился специальный и сезонный инструктаж водителей маршруток № 12, график движения микроавтобусов отсутствовал, журнал движения путевых листов не велся, самих путевых листов не было.

Кроме того, как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, не был представлен журнал проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра шоферов.

В отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении. Прокурором внесено представление об устранении недочетов.

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Гость|25.09.2018 11:04|

penzainform.ru писал(a):

журнал проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра шоферов.
так где его взять если маршрутки регулярно во дворах ночуют, а не на стоянках прописанных в лицензии.

Гость|25.09.2018 11:32|

а крестный ход? почему крестный ход не провели, апосля инструктажа?

Гость|25.09.2018 11:37|

Наконец-то за них взялись. Каждый день езжу в этой маршрутке, вечно набита до отказа.

А журнала медицинского осмотра нет и быть не может, поскольку водители его и не проходят, они же машины около дома ставят. Проснулся, сел и поехал.

Имя: Гость
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