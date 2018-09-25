25.09.2018 | 10:03

В Пензе прокуратура выявила нарушения законодательства о пассажирских перевозках в деятельности индивидуальной предпринимательницы.

В частности, перевозчиком не проводился специальный и сезонный инструктаж водителей маршруток № 12, график движения микроавтобусов отсутствовал, журнал движения путевых листов не велся, самих путевых листов не было.

Кроме того, как сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова, не был представлен журнал проведения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра шоферов.

В отношении предпринимательницы возбуждено дело об административном правонарушении. Прокурором внесено представление об устранении недочетов.