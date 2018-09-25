25.09.2018 | 15:23

Во вторник, 25 сентября, горячая вода поступила жителям домов на улице Циолковского в Пензе после завершения ремонтных работ на тепловом пункте.

В настоящее время теплоноситель подан в шесть жилых зданий и два детских сада.

По словам технического директора АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василия Журавлева, благоустройство после проведения ремонтных мероприятий будет восстановлено к концу текущей недели.

В этот же день подачу горячего водоснабжения возобновили и на улице Чкалова. Там сотрудники филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» проводили масштабную реконструкцию тепломагистрали протяженностью 988 метров, в связи с чем в 23 жилых домах, трех больницах и одном детском саду теплоноситель временно отсутствовал.

Энергетики приносят жителям города извинения за доставленные неудобства и напоминают, что тщательная подготовка теплосетей до наступления холодов обеспечивает надежное прохождение отопительного сезона.