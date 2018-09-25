25.09.2018 | 09:42

Сотня домов и квартир в областном центре в ближайшее время рискует остаться без воды из-за долгов владельцев перед горводоканалом. В «РКС Пенза» начали отключать самых злостных неплательщиков.

Первыми без воды останутся 100 абонентов, сумма долга которых превысила 30 тысяч рублей. В основном это хозяева частных домов.

По закону ограничивать поставку коммунального ресурса можно после двух месяцев неуплаты. Чтобы накопить долги в десятки тысяч рублей, требуется как минимум год.

Абоненты из черного списка были уведомлены заранее, им предоставили время на добровольное погашение задолженности или подписание соглашения о рассрочке.

Тем, кто этого не сделал, выдали письменное предупреждение о возможном отключении. В предписании был указан трехдневный срок для уплаты долга.

Бригада горводоканала приехала в этот день к тем, кто так и не решил проблему. К примеру, в доме в 1-м Отдельном проезде не стали перерезать трубу. Хозяйка показала чеки, подтверждающие, что она успела оплатить часть суммы, и пообещала полностью ликвидировать задолженность до 1 октября.

Восьми должникам водоснабжение было отключено и будет восстановлено в течение двух дней после полной оплаты - в соответствии с законодательством.

На сегодня общий долг жителей перед «Горводоканалом (РКС Пенза)» превышает 81 миллион рублей. Эти деньги компания планировала направить на ремонт водопроводных сетей и модернизацию очистных сооружений.