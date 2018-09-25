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Общество | В Пензе до 27 сентября определятся с началом отопительного сезона

25.09.2018|17:06
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До четверга, 27 сентября, будет решено, когда в Пензе стартует отопительный сезон. Такое поручение мэр Виктор Кувайцев дал своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину и начальнику управления ЖКХ города Вадиму Муравлеву во вторник, 25 сентября.

Виктор Кувайцев также распорядился проверить готовность основных объектов, провести работу с теплоснабжающими организациями и разработать постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь теплом должны быть обеспечены детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты.

В ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Пензе по ночам не будет подниматься выше +7 градусов (в воскресенье она опустится до +2 градусов).

«Отопительный период должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия на протяжении пяти дней», - напомнили в пресс-службе мэрии.

В 2017 году постановление о старте отопительного сезона было подписано 25 сентября, в 2016-м - 22 сентября.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|25.09.2018 17:50|

penzainform.ru писал(a):

температуры наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия на протяжении пяти дней
Это нужно померзнуть 5 дней сначала, и только потом, может быть, включат отопление...

Гость|25.09.2018 17:53|

Даешь отопительный сезон с 1 октября!

Гость|25.09.2018 17:57|

"это нужно померзнуть 5 дней сначала, и только потом, может быть, включат отопление..."___ а потом улицу топить!!

Гость|25.09.2018 18:02|

Гость писал(a):

"это нужно померзнуть 5 дней сначала, и только потом, может быть, включат отопление..."___ а потом улицу топить!!
Не, не так... потом на больничный всей семьёй. Не надо ждать , пока отдельным личностям станет холодно, включать отопление надо тогда, когда ночью ниже 5 градусов, а в квартире сыро и холодно.

Гость|25.09.2018 18:18|

Чем раньше включат тем раньше трубы рваться начнут. Так что скоро будут сводки с "поля боя" :).

Гость|25.09.2018 18:41|

Чем выше тарифы, тем больше мерзляков, у которых сопли в носу уже в сентябре мерзнут.

Гость|25.09.2018 19:05|

У психически неустойчивых людей ежегодное обострение в сентябре. Им сыро, зябко, холодно, сопливо, ветрено, робко и поэтому отопление надо включать немедленно. Меньшинство всегда более крикливое.

Гость|25.09.2018 19:40|

У этого меньшенства дети маленькие. Легче 500 рублей отдать за лишнюю неделю отопления, чем потом лежать с ребенком по больницам, отваливать на лечение по 2000 рублей. Да ещё и за электричество отдать те же 500, а может 1000. И ладно, когда дома ещё обогреватель включить. А в дет.садах дубак. И не все родители безработные и могут домой на это время детей забрать. Некоторые работают и семью кормят. И каждый сентябрь все больницы малышами забиты. И кто из нас психически неустойчивый тут? Жирок свой растресите работай, может тоже холод почувствуете. А то сидите на диванах под одеялами и жарко вам.

Гость|25.09.2018 20:07|

penzainform.ru писал(a):

«Отопительный период должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия на протяжении пяти дней», - напомнили в пресс-службе мэрии.
Теплей уже не будет, а вот среднесуточной температуры ниже 5 градусов в ближайший месяц не ожидается. Так что похоже еще месяц-полтора в холоде и сырости жить будем.

Гость|25.09.2018 20:19|

Гость писал(a):

У этого меньшенства дети маленькие.
Это меньшинство сами как дети. Ничего не умеют и не знают. Современным родителям самим нужны родители. У хороших родителей при текущих погодных условиях дети не могут замёрзнуть.Гость писал(a):
Так что похоже еще месяц-полтора в холоде и сырости жить будем.
Каждый эта шарманка про холод и сырость в сентябре. Не надоело? Решайте свои проблемы не за счёт всех остальных пензенцев.

Гость|25.09.2018 20:40|

У родителей они и не замёрзнут, а у воспитателей в садах замёрзнут. Поменьше пиво пейте. Например, две пятницы пива не попьете, и на отопление останется. Или дней пять не покурите. А то не отопление денег у вас нет, а бухать и купить есть. Тепло в доме это ненормально, а бухать и купить нормально. Никто за Ваш счёт свои проблемы не решает. Это вы зарабатываете нормально, и не будете на первоочередных нуждах экономить. Почему мы мёрзнуть должны из-за вашей невозможности оплатить коммуналки. Это кажется вы свои финансовые проблемы за счёт нашего здоровья решать пытаетесь

Гость|25.09.2018 21:21|

Гость писал(a):

Поменьше пиво пейте. Например, две пятницы пива не попьете, и на отопление останется. Или дней пять не покурите. А то не отопление денег у вас нет, а бухать и купить есть. Тепло в доме это ненормально, а бухать и купить нормально.
Ваши рассуждения очень символизируют всю суть звонкого меньшинства. Все кто придерживаются иной точки зрения получают ярлыки личностей с антисоциальным поведением. Мол если считаешь иначе значит бухарик ты и целый день спишь на диване а ночью снова нажираешься и так пока не сдохнешь пьяным в канаве. Ну как таких можно слушать. Они же упыри, дебоширы и маньяки. А вам не приходило в голову что при одинаковых погодных условиях есть люди которые живут в обычных советских квартирах с центральным отоплением и при этом сейчас не замерзают даже ночью? А про детский сад я скажу что потери тепла в серийных зданиях советского времени катастрофичны. Вместо сдавания денег целыми поколениями родителей на всякую ерунду надо было утеплять фасад, крышу и внутренние стены. Разумеется ставить нормальные окна. Всё это можно было сделать. Но увы и ах.Гость писал(a):
Никто за Ваш счёт свои проблемы не решает.
Ещё как решают.Гость писал(a):
Это вы зарабатываете нормально, и не будете на первоочередных нуждах экономить.
Отопление не первоочередная нужда а необходимость которая возникает строго в зависимости от погодных условий. Первоочередные нужды это например холодная вода и электроэнергия. Эти ресурсы нужны всегда и не зависят от зимы или лета.Гость писал(a):
Почему мы мёрзнуть должны из-за вашей невозможности оплатить коммуналки. Это кажется вы свои финансовые проблемы за счёт нашего здоровья решать пытаетесь
А вы просто не мёрзнете. Правило пуска тепла лишь когда 5 дней температура ниже +8 придумали умные люди.

Гость|25.09.2018 21:28|

При тех погодных условиях, что были три дня назад никто и не мерз. А при тех, что сейчас мёрзнут. И тепла там не ожидается. А если в течении месяца будет среднесуточная +10. Тогда можно и вообще не давать отопление. Нужно везде подходить с мозгами. Если уже походало и тепла не ожидается, ждать и мёрзнуть нечего.

Гость|25.09.2018 21:37|

Никто не говорит, что вы бухаете круглыми сутками. Говорят о том, что вы тратите зачастую деньги на фигню. Многие прокуривают в месяц тысячи три, и это норма (и это не всегда плохие люди). А как касается оплаты отопления, то ноетесь за каждую копейку. Интересно, а вы свой садик ремонтировали сами. Пришли, положили на стол заведующей тысяч так 500 и сказали, ставь окна, утепляй фасад. Или бегали по другим родителям, уговаривая их скинуться совместно так по тысяч 15. Думаю наврятли. Так что не нужно чушь городить.

Гость|25.09.2018 21:47|

А с чего взяли, что меньшенство, это те, кому холодно? Может меньшенство те, кому жарко? Тех, кому жарко, вижу только здесь. Соседям холодно, знакомым холодно, и только тут встречаются люди, которым при +5 жарко. И они говорят о меньшенстве. Удивительно))))

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