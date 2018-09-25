25.09.2018 | 17:06

До четверга, 27 сентября, будет решено, когда в Пензе стартует отопительный сезон. Такое поручение мэр Виктор Кувайцев дал своему заместителю по городскому хозяйству Юрию Ильину и начальнику управления ЖКХ города Вадиму Муравлеву во вторник, 25 сентября.

Виктор Кувайцев также распорядился проверить готовность основных объектов, провести работу с теплоснабжающими организациями и разработать постановление о начале отопительного сезона. В первую очередь теплом должны быть обеспечены детские сады, школы, больницы и другие социально значимые объекты.

В ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Пензе по ночам не будет подниматься выше +7 градусов (в воскресенье она опустится до +2 градусов).

«Отопительный период должен начаться при установлении среднесуточной температуры наружного воздуха ниже восьми градусов Цельсия на протяжении пяти дней», - напомнили в пресс-службе мэрии.

В 2017 году постановление о старте отопительного сезона было подписано 25 сентября, в 2016-м - 22 сентября.