25.09.2018 | 13:22

В Кузнецке собственники кафе и других точек общепита будут предупреждать администрацию города о планируемых фейерверках. С такой инициативой выступил мэр Сергей Златогорский на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 24 сентября.

«Каждый владелец кафе на стадии переговоров с заказчиком должен быть информирован о предполагаемом фейерверке и передать информацию нам. Нормативно это должно быть урегулировано», - подчеркнул он.

Глава местной администрации пояснил, что наладить взаимодействие нужно для соблюдения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции во время массовых мероприятий.

«Если люди хотят таким образом отметить торжество, все должно быть цивилизованно и не мешать другим», - процитировала Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.