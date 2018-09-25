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Общество | В Кузнецке собственников кафе обяжут предупреждать мэрию о фейерверках

25.09.2018|13:22
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В Кузнецке собственники кафе и других точек общепита будут предупреждать администрацию города о планируемых фейерверках. С такой инициативой выступил мэр Сергей Златогорский на оперативном совещании, состоявшемся в понедельник, 24 сентября.

«Каждый владелец кафе на стадии переговоров с заказчиком должен быть информирован о предполагаемом фейерверке и передать информацию нам. Нормативно это должно быть урегулировано», - подчеркнул он.

Глава местной администрации пояснил, что наладить взаимодействие нужно для соблюдения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции во время массовых мероприятий.

«Если люди хотят таким образом отметить торжество, все должно быть цивилизованно и не мешать другим», - процитировала Сергея Златогорского пресс-служба мэрии Кузнецка.

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Гость|25.09.2018 13:41|

а чей так вдруг? кое кто пугается и писается от звуков разрывов петард?

Гость|25.09.2018 13:51|

Гость писал(a):

а чей так вдруг? кое кто пугается и писается от звуков разрывов петард?
Не-не, денюжку просто мэрии отстегнуть нужно

Гость|25.09.2018 13:54|

кафе теперь будут вызывать пожарные расчеты- чтобы те дежурили рядом в это время

Гость|25.09.2018 14:16|

Опять бред.А спиртное в кафе можно? Или справку надо из полиции что озоровать не будут.

Имя: Гость
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