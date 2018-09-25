25.09.2018 | 09:24

В Каменке из-за нарушения требований пожарной безопасности опечатали гостиницу, эксплуатируемую МУП «Каменское ЖКХ».

Проверка вскрыла несоответствие нормативным документам системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, путей эвакуации, отсутствие необходимого количества огнетушителей, планов эвакуации, пожарных извещателей в отдельных помещениях, эксплуатацию электропроводов с нарушением изоляции и др.

«В связи с угрозой жизни и здоровью пребывающих в гостинице лиц прокурор обратился в Каменский городской суд с заявлением о запрете эксплуатации здания гостиницы до устранения выявленных нарушений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Требования были удовлетворены, и 18 сентября решение суда вступило в силу. В настоящий момент доступ в здание запрещен. На объекте разрешается лишь выполнять работы по устранению нарушений.