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Общество | В Каменке гостиницу закрыли из-за нарушения правил пожарной безопасности

25.09.2018|09:24
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В Каменке из-за нарушения требований пожарной безопасности опечатали гостиницу, эксплуатируемую МУП «Каменское ЖКХ».

Проверка вскрыла несоответствие нормативным документам системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, путей эвакуации, отсутствие необходимого количества огнетушителей, планов эвакуации, пожарных извещателей в отдельных помещениях, эксплуатацию электропроводов с нарушением изоляции и др.

«В связи с угрозой жизни и здоровью пребывающих в гостинице лиц прокурор обратился в Каменский городской суд с заявлением о запрете эксплуатации здания гостиницы до устранения выявленных нарушений», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Требования были удовлетворены, и 18 сентября решение суда вступило в силу. В настоящий момент доступ в здание запрещен. На объекте разрешается лишь выполнять работы по устранению нарушений.

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Гость|25.09.2018 09:35|

Дождь на дворе,ночевать где?

Гость|25.09.2018 09:43|

В Каменке на тройке насколько гостиниц, ночуй сколько денег хватит.

Имя: Гость
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