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Общество | В детских садах Земетчина нарушались требования пожарной безопасности

25.09.2018|16:32
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В Детской школе искусств Земетчинского района, а также в трех местных детских садах выявили нарушения пожарной безопасности.

В учреждении дополнительного образования стены и пол отделаны легковоспламеняющимися материалами, светильники эксплуатируются без колпаков, в одном из классов не закреплена розетка, у площадки эвакуационных выходов из концертного зала нет ограждений.

Также горючие материалы хранятся в подсобном помещении под лестничным маршем на первом этаже, в концертном зале неисправен огнетушитель, деревянные конструкции сценической коробки и драпировка не обработаны огнезащитным составом, на путях эвакуации нет знаков пожарной безопасности.

«При организации срабатывания пожарных извещателей система вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны не сработала», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аналогичные нарушения зафиксировали в детских садах.

В итоге за административное правонарушение начальнику отдела образования администрации района и заведующей детским садом № 5 р. п. Земетчино выписали штрафы на 6 000 рублей. Заведующим детскими садами № 2 и 3 вынесли предупреждение.

«В адрес начальника отдела образования внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры района», - резюмировала Светлана Артамонова.

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Гость|25.09.2018 16:45|

Воспитательница в безрукавке вшей ищет?

Гость|25.09.2018 17:18|

Журналист сам Земетчина неграмотная

Гость|25.09.2018 18:19|

Кто такой этот Земетчин?!?

Гость|25.09.2018 18:23|

Вши в России-бич детей дошкольного и школьного возраста. Слава Путину и Единой России!

Гость|25.09.2018 18:33|

Лучшее средство от вшей - штрафы, лучше любой отравы!!!

Гость|25.09.2018 19:04|

Кого штрафовать за вшей? Тех,кто платит нищенские зарплаты,которых едва хватает на хлеб,и мыло купить не на что???

Имя: Гость
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