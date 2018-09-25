25.09.2018 | 16:32

В Детской школе искусств Земетчинского района, а также в трех местных детских садах выявили нарушения пожарной безопасности.

В учреждении дополнительного образования стены и пол отделаны легковоспламеняющимися материалами, светильники эксплуатируются без колпаков, в одном из классов не закреплена розетка, у площадки эвакуационных выходов из концертного зала нет ограждений.

Также горючие материалы хранятся в подсобном помещении под лестничным маршем на первом этаже, в концертном зале неисправен огнетушитель, деревянные конструкции сценической коробки и драпировка не обработаны огнезащитным составом, на путях эвакуации нет знаков пожарной безопасности.

«При организации срабатывания пожарных извещателей система вывода сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны не сработала», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Аналогичные нарушения зафиксировали в детских садах.

В итоге за административное правонарушение начальнику отдела образования администрации района и заведующей детским садом № 5 р. п. Земетчино выписали штрафы на 6 000 рублей. Заведующим детскими садами № 2 и 3 вынесли предупреждение.

«В адрес начальника отдела образования внесено представление, которое находится на рассмотрении. Устранение выявленных нарушений остается на контроле прокуратуры района», - резюмировала Светлана Артамонова.