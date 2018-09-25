25.09.2018 | 15:00

10 августа 2018 года вступили в силу изменения в Уголовном кодексе РФ. В соответствии со статьей 215.3 УК РФ введена уголовная ответственность за самовольное подключение к газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние по статье 7.19 КоАП РФ.

«Внесение указанных изменений обусловлено в первую очередь вопросами безопасности. Принятия документа без преувеличения ждали все: и нефтегазовые компании, которые несут огромные убытки от незаконных врезок, и люди, жизнь и здоровье которых ежедневно подвергаются огромному риску.

Как правило, врезки осуществляются лицами, не имеющими полученного в установленном порядке допуска, с использованием непригодных для этих целей материалов и полным несоблюдением правил безопасности», - сообщается на сайте компании «Газпром межрегионгаз Пенза».

Если потребитель самовольно подключается к газопроводу впервые, ему грозит административная ответственность по статье 7.19 КоАП РФ.

В случае повторного незаконного подключения закон предусматривает уже уголовное наказание, в том числе с лишением свободы по статье 215.3 УК РФ.

При этом необходимо помнить об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 158 УК РФ, за кражу из газопровода.

Так, в январе жителя села Неверкино приговорили к денежному штрафу за кражу газа из газопровода.