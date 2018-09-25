Жителя Тамалы осудили за применение насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.
В начале августа участковый уполномоченный заметил нетрезвого мужчину, нарушавшего общественный порядок. Полицейский предложил тамалинцу пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот оказал сопротивление, ударив человека в форме кулаком по лицу.
«Своими действиями гражданин причинил потерпевшему сильную физическую боль и телесное повреждение в виде поверхностной раны нижней губы», - сообщили в Тамалинском районном суде.
Приняв во внимание удовлетворительную характеристику по месту жительства и положительную - с места работы, служители Фемиды назначили тамалинцу наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.
Это ,что за хренота? Ему 5 лет при коммунистах дали бы. На нары алкаша!