25.09.2018 | 15:57

Жителя Тамалы осудили за применение насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

В начале августа участковый уполномоченный заметил нетрезвого мужчину, нарушавшего общественный порядок. Полицейский предложил тамалинцу пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот оказал сопротивление, ударив человека в форме кулаком по лицу.

«Своими действиями гражданин причинил потерпевшему сильную физическую боль и телесное повреждение в виде поверхностной раны нижней губы», - сообщили в Тамалинском районном суде.

Приняв во внимание удовлетворительную характеристику по месту жительства и положительную - с места работы, служители Фемиды назначили тамалинцу наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.