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Общество | Тамалинец, ударивший полицейского кулаком по лицу, заплатит 15 000 руб.

25.09.2018|15:57
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Жителя Тамалы осудили за применение насилия в отношении полицейского при исполнении им должностных обязанностей.

В начале августа участковый уполномоченный заметил нетрезвого мужчину, нарушавшего общественный порядок. Полицейский предложил тамалинцу пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, однако тот оказал сопротивление, ударив человека в форме кулаком по лицу.

«Своими действиями гражданин причинил потерпевшему сильную физическую боль и телесное повреждение в виде поверхностной раны нижней губы», - сообщили в Тамалинском районном суде.

Приняв во внимание удовлетворительную характеристику по месту жительства и положительную - с места работы, служители Фемиды назначили тамалинцу наказание в виде штрафа в размере 15 000 рублей.

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Гость|25.09.2018 16:26|

Это ,что за хренота? Ему 5 лет при коммунистах дали бы. На нары алкаша!

Гость|25.09.2018 16:26|

Да, это, что за мент, которого бьют,гнать его в шею из полиции!!!!

Гость|25.09.2018 16:30|

а где этот алкашь деньги возьмет

он скажет у меня нет и все

Гость|25.09.2018 16:36|

Это кому же он губу то разбил?

Гость|25.09.2018 16:54|

Во- первых граждане кто сказал, что он алкаш, Вы мжстрог читаете? сами не бухаете? родня не бухает? Во- вторых -это повезло, что мужчине не припаяли за нападение полицейского. В третьих- почему полиция на 3 суток не посадила?

Гость|25.09.2018 17:31|

Зачем по лицу,надо было с задка его нежно.

Гость|25.09.2018 17:35|

По сасальнику надо было мавашу бах-бах

Гость|25.09.2018 18:19|

Хэдшот

Гость|25.09.2018 19:06|

Напился - алкаш. а менту может деньжат подбросили?

Гость|25.09.2018 21:22|

Гость писал(a):

Это ,что за хренота? Ему 5 лет при коммунистах дали бы. На нары алкаша!
При коммунистах это были издержки производства, в пределах нормы. Просто менты потом надавали бы по мордам.

Имя: Гость
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