25.09.2018 | 12:39

Житель Пензы Сергей Ананьин получил благодарность от правоохранительных органов за активную гражданскую позицию.

Горожанин задержал мужчину, подозреваемого в грабеже. Это произошло 18 сентября. Сергей Ананьин приехал в село Чемодановка Бессоновского района по служебным делам. Он находился в автомобиле возле продовольственного магазина, когда заметил пожилую женщину и сопровождавшего ее мужчину.

Вскоре тот пробежал мимо машины пензенца, а через минуту к нему поспешно подошла пенсионерка и рассказала, что спутник выхватил из ее сумки кошелек.

Сергей Ананьин отправился на поиски злоумышленника, нашел его и заставил зайти в магазин. Затем он сообщил о происшествии в полицию и через пять минут передал задержанного следственно-оперативной группе.

Полицейские установили, как развивались события. Пьяный мужчина увидел, что пенсионерка расплачивалась за покупки, предложил донести ее сумки и вышел с ней на улицу. Когда же оба удалились от магазина, он выхватил кошелек и убежал с ним.

«На совещании с руководителями подразделений начальник Управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин вручил Сергею Ананьину благодарность», - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело и виновному грозит до 4 лет лишения свободы.