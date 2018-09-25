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Общество | Пензенцу, задержавшему чемодановского грабителя, вручили благодарность

25.09.2018|12:39
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Житель Пензы Сергей Ананьин получил благодарность от правоохранительных органов за активную гражданскую позицию.

Горожанин задержал мужчину, подозреваемого в грабеже. Это произошло 18 сентября. Сергей Ананьин приехал в село Чемодановка Бессоновского района по служебным делам. Он находился в автомобиле возле продовольственного магазина, когда заметил пожилую женщину и сопровождавшего ее мужчину.

Вскоре тот пробежал мимо машины пензенца, а через минуту к нему поспешно подошла пенсионерка и рассказала, что спутник выхватил из ее сумки кошелек.

Сергей Ананьин отправился на поиски злоумышленника, нашел его и заставил зайти в магазин. Затем он сообщил о происшествии в полицию и через пять минут передал задержанного следственно-оперативной группе.

Полицейские установили, как развивались события. Пьяный мужчина увидел, что пенсионерка расплачивалась за покупки, предложил донести ее сумки и вышел с ней на улицу. Когда же оба удалились от магазина, он выхватил кошелек и убежал с ним.

«На совещании с руководителями подразделений начальник Управления МВД России по Пензенской области полковник полиции Сергей Щеткин вручил Сергею Ананьину благодарность», - сообщили в пресс-службе ведомства, добавив, что по факту грабежа возбуждено уголовное дело и виновному грозит до 4 лет лишения свободы.

Источник — фото 58.мвд.рф
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Гость|25.09.2018 13:45|

Молодец Серёга .

Гость|25.09.2018 14:00|

Молодец! Побольше бы таких парней!

Гость|25.09.2018 14:09|

Спутник - то тот, кто идет рядом, рука за руку, но никак не тот, кто выхватывает кошельки. Эх вы, редакторы...

Имя: Гость
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