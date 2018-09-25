25.09.2018 | 10:30

Жители Западной Поляны протестуют против создания контейнерной площадки между домами № 7а и 13 на улице Пацаева (за зданием коррекционной школы).

Эту площадку планируют сделать объединенной: одну ее часть перенесут от дороги (сейчас она располагается между домами № 7 и 9), вторую - с улицы Попова, где идет реконструкция (от рынка).

Когда-то на этом месте планировали организовать сквер имени летчика-космонавта В. И. Пацаева, рассказали местные жители. Теперь же здесь вырубили деревья.

Пензенцы обозначили свою позицию с помощью небольшого плаката, прикрепленного на месте будущей контейнерной площадки. «Здесь место для уютного сквера, а не для помойки!» - гласит он.

«Жители против», - сообщил ИА «ПензаИнформ» горожанин с улицы Пацаева. По его словам, этот вопрос они обсудили на собрании в ЖСК «Коммунальник».

Как рассказала председатель ЖСК Татьяна Здоровьева, официальных документов о переносе контейнерной площадки внутрь квартала она не видела, ведутся переговоры с районной администрацией.

«Подъездных путей для большегрузов там нет, зимой в гору они туда не заедут», - перечислила Татьяна Здоровьева будущие сложности - помимо негативной реакции жильцов. В случае если их мнение будет проигнорировано, горожане намерены «звонить во все колокола». Вместо помойки многие из них предпочли бы увидеть на этом месте парковку.