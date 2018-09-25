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Общество | Пензенцы с ул. Пацаева протестуют против переноса контейнерной площадки

25.09.2018|10:30
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Жители Западной Поляны протестуют против создания контейнерной площадки между домами № 7а и 13 на улице Пацаева (за зданием коррекционной школы).

Эту площадку планируют сделать объединенной: одну ее часть перенесут от дороги (сейчас она располагается между домами № 7 и 9), вторую - с улицы Попова, где идет реконструкция (от рынка).

Когда-то на этом месте планировали организовать сквер имени летчика-космонавта В. И. Пацаева, рассказали местные жители. Теперь же здесь вырубили деревья.

Пензенцы обозначили свою позицию с помощью небольшого плаката, прикрепленного на месте будущей контейнерной площадки. «Здесь место для уютного сквера, а не для помойки!» - гласит он.

«Жители против», - сообщил ИА «ПензаИнформ» горожанин с улицы Пацаева. По его словам, этот вопрос они обсудили на собрании в ЖСК «Коммунальник».

Как рассказала председатель ЖСК Татьяна Здоровьева, официальных документов о переносе контейнерной площадки внутрь квартала она не видела, ведутся переговоры с районной администрацией.

«Подъездных путей для большегрузов там нет, зимой в гору они туда не заедут», - перечислила Татьяна Здоровьева будущие сложности - помимо негативной реакции жильцов. В случае если их мнение будет проигнорировано, горожане намерены «звонить во все колокола». Вместо помойки многие из них предпочли бы увидеть на этом месте парковку.

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Гость|25.09.2018 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Вместо помойки многие из них предпочли бы увидеть на этом месте парковку.
Жители предпочли бы увидеть на этом месте сквер!!!

Гость|25.09.2018 11:31|

penzainform.ru писал(a):

Теперь же здесь вырубили деревья.
а в Лермонтовском сквере деревья вырубают - тоже место под помойку готовят?

Гость|25.09.2018 11:35|

penzainform.ru писал(a):

Пензенцы обозначили свою позицию с помощью небольшого плаката, прикрепленного на месте будущей контейнерной площадки. «Здесь место для уютного сквера, а не для помойки!» - гласит он.

Гость|25.09.2018 13:20|

Пока помойка стояла на улице Попова, жителей улицы Пацаева все устраивало. Пусть теперь и у них помойка будет...

Гость|25.09.2018 13:22|

Жители Пацаева,Попова и Ленинградской!Не отчаивайтесь!!!

Бросаийте свой мусор (с гвоздями) на дороге.Пусть расширяют дорогу на Попова,строят там стоянку,вырубают сквер ; ездить там,всё равно,никто не будет.

Имя: Гость
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