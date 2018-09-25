25.09.2018 | 16:44

Глава администрации Пензы на аппаратном совещании во вторник, 25 сентября, поручил начальнику управления по делам ГОЧС Алексею Михайлову активизировать профилактические меры по обеспечению пожарной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это необходимо сделать в связи с понижением температуры на улице.

«Жители города начинают использовать для обогрева домов электробытовые приборы, печное отопление и газовое оборудование. Проводите профилактические обходы в частном секторе, проверяйте вентканалы, проводите беседы, напоминайте, как правильно эксплуатировать оборудование. Главное - уберечь горожан от беды», - распорядился Виктор Кувайцев.

В ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Пензе по ночам не будет подниматься выше 7 градусов (в воскресенье она опустится до 2 градусов).