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Общество | Пензенцам из частных домов напомнят о правилах пользования печами

25.09.2018|16:44
Печать

Глава администрации Пензы на аппаратном совещании во вторник, 25 сентября, поручил начальнику управления по делам ГОЧС Алексею Михайлову активизировать профилактические меры по обеспечению пожарной безопасности.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, это необходимо сделать в связи с понижением температуры на улице.

«Жители города начинают использовать для обогрева домов электробытовые приборы, печное отопление и газовое оборудование. Проводите профилактические обходы в частном секторе, проверяйте вентканалы, проводите беседы, напоминайте, как правильно эксплуатировать оборудование. Главное - уберечь горожан от беды», - распорядился Виктор Кувайцев.

В ближайшую неделю, по прогнозам синоптиков, температура воздуха в Пензе по ночам не будет подниматься выше 7 градусов (в воскресенье она опустится до 2 градусов).

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Гость|25.09.2018 19:00|

В частных домах живёт много пенсионеров и им просто на еду не хватает,не то что на ремонт печки. Отсюда и много пожаров. Простой народ в Пензе нищ и гол. Жируют воры.

Гость|25.09.2018 21:30|

А, что печь какая то ободранная, куда подевался изразец?

Имя: Гость
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