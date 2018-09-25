25.09.2018 | 18:00

В колбасе, пельменях и полуфабрикатах бывает совсем не то, что на этикетке указывает производитель. А в сыре, молоке и масле обнаруживаются жиры растительного происхождения. Такие нарушения специалисты центра гигиены и эпидемиологии находят при проверке продукции разных компаний, в том числе и пензенских. В этом году качество некоторых товаров стало хуже.

«В 2018 году мы отмечаем рост доли неудовлетворительных проб молочной продукции по физико-химическим показателям, таким как содержание белка, жира, жирокислотного состава, наличие растительных компонентов. У нас эта доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2017 годом выросла с 6,6% до 10,8%», - сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Тамара Рябинина.

В Колышлейском районе при проверке сельскохозяйственного кооператива, занимающегося молочной продукцией, специалисты обнаружили даже стафилококк. Сразу были приняты меры, чтобы продукция не оказалась на прилавках. Пытались обмануть покупателей и иногородние производители - в крупных сетевых магазинах часто находили фальсификат.

«Лидером среди них у нас идет комбинат детского питания из Саратовской области (творог и творожные продукты), некоторые образцы сыров из Брянской области, Московской области, Алтайского края. Благовещенский комбинат молочных продуктов также выпускает фальсификат», - добавила Тамара Рябинина.

При проверке колбасы и полуфабрикатов тоже выявлялись обманщики. Из 49 проб нарушения зарегистрированы в 16 - нашли ДНК птицы, а производитель на этикетках уверял, что внутри только мясо. Пензенцы утверждают, что часто чувствуют: с продуктами что-то не так.

Губернатор считает, что нужно обратиться к пензенским торговым сетям.

«Говорить «Друзья, у вас есть фальсификации продукции, мы проверили, мы это увидели». И пусть министерство сельского хозяйства рекомендует не работать с этими компаниями, которые поставляют из других регионов в Пензенскую область некачественную продукцию», - предложил Иван Белозерцев.

Чиновники обещали прислушаться и принять меры.