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Общество | Областной центр гигиены отметил снижение качества продуктов питания

25.09.2018|18:00
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В колбасе, пельменях и полуфабрикатах бывает совсем не то, что на этикетке указывает производитель. А в сыре, молоке и масле обнаруживаются жиры растительного происхождения. Такие нарушения специалисты центра гигиены и эпидемиологии находят при проверке продукции разных компаний, в том числе и пензенских. В этом году качество некоторых товаров стало хуже.

«В 2018 году мы отмечаем рост доли неудовлетворительных проб молочной продукции по физико-химическим показателям, таким как содержание белка, жира, жирокислотного состава, наличие растительных компонентов. У нас эта доля неудовлетворительных проб по сравнению с 2017 годом выросла с 6,6% до 10,8%», - сообщила главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области Тамара Рябинина.

В Колышлейском районе при проверке сельскохозяйственного кооператива, занимающегося молочной продукцией, специалисты обнаружили даже стафилококк. Сразу были приняты меры, чтобы продукция не оказалась на прилавках. Пытались обмануть покупателей и иногородние производители - в крупных сетевых магазинах часто находили фальсификат.

«Лидером среди них у нас идет комбинат детского питания из Саратовской области (творог и творожные продукты), некоторые образцы сыров из Брянской области, Московской области, Алтайского края. Благовещенский комбинат молочных продуктов также выпускает фальсификат», - добавила Тамара Рябинина.

При проверке колбасы и полуфабрикатов тоже выявлялись обманщики. Из 49 проб нарушения зарегистрированы в 16 - нашли ДНК птицы, а производитель на этикетках уверял, что внутри только мясо. Пензенцы утверждают, что часто чувствуют: с продуктами что-то не так.

Губернатор считает, что нужно обратиться к пензенским торговым сетям.

«Говорить «Друзья, у вас есть фальсификации продукции, мы проверили, мы это увидели». И пусть министерство сельского хозяйства рекомендует не работать с этими компаниями, которые поставляют из других регионов в Пензенскую область некачественную продукцию», - предложил Иван Белозерцев.

Чиновники обещали прислушаться и принять меры.

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Гость|25.09.2018 18:48|

Почему нет ни одного уголовного дела.Вам платят преступники(в Пензенской области почти все большие производители пищевой продукции),чтобы Вы не писали заявление в прокуратуру или СК.

Гость|25.09.2018 19:04|

Проснулись наконец то после спячки, народ уже давно отметил снижение качества продуктов питания.

Гость|25.09.2018 19:11|

Почему не обнародуют,какие продукты проверили,марки продуктов и т.д. почему все в тайне?

Гость|25.09.2018 20:49|

Гость писал(a):

Почему не обнародуют,какие продукты проверили,марки продуктов и т.д. почему все в тайне?
Симуляция бурной деятельности

Гость|25.09.2018 20:54|

А что у продуктов есть качество? Не смешите. Одни суррогаты и химия. Натуральных продуктов в магазинах не встретишь. Чему там снижаться? Бред

Гость|25.09.2018 21:42|

Одна химия за нищеенскую зарплату у нас в городе.

Гость|25.09.2018 21:49|

Какие могут быть пельмени по 120руб за 1кг?

Гость|25.09.2018 21:51|

Кругом соя, пальма, усилители вкуса с полной таблицей менделеева, костная мука, туалетная бумага... вот такое мы кушаем.

Гость|25.09.2018 21:51|

Раньше я испускал кал плотный,были качественные продукты,а сейчас у меня не кал ,а одна жижа смотреть противно.

Гость|25.09.2018 21:54|

Да уж сейчас не продукты ,а одна сплошная химия,потому что качественный продукт будет очень дорог,нам россиянам с нищенской зарплатой он не по карману,мы стали нищие.

Гость|25.09.2018 21:54|

От пустых щей будет и каши из непонятного молока , будет жижа .

Гость|25.09.2018 21:58|

У меня тоже в свое время был не кал,а просто картинка,можно было хоть в рамку вставлять и на стену вешать,смывать даже жалко было ,мы всей семьей любовались на мои художества,да уж есть что вспомнить.

Гость|25.09.2018 22:06|

Срите пальмовыми ветками буртасы.Глупее и тупее буртас нет.

Гость|25.09.2018 22:12|

Гость писал(a):

Срите пальмовыми ветками буртасы.Глупее и тупее буртас нет.
Зачем же ты так про себя

Гость|25.09.2018 22:15|

Если подойти к качеству продуктов научно,то организм должен переработать пищу и излишки выплеснуть в фекалии,а сейчас ешь много долго тужишься а на выходе одна жижица,это говорит о том что продукты химические.

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Имя: Гость
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