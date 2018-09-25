25.09.2018 | 13:47

В Пензе на основных магистралях до конца октября наладят так называемую зеленую волну. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев на совещании во вторник, 25 сентября.

Для этого необходимо наладить взаимодействие с правоохранительными органами и оператором сотовой связи.

«В перспективе надо стремиться к созданию интеллектуальных транспортных систем, которые позволят менять фазы светофорного оборудования в утреннее и вечернее время в зависимости от загруженности потоков», - пояснил мэр Пензы.

По его словам, с помощью установки светофоров удалось значительно сократить места концентрации ДТП.

Накануне губернатор Иван Белозерцев заявил, что население жалуется ему на слишком большое количество светофоров в областном центре.

Он предложил в ноябре провести общественные слушания, итогом которых должны стать конкретные предложения по решению проблемы с транспортными заторами.