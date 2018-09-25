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Общество | До конца октября на дорогах Пензы настроят зеленую волну

25.09.2018|13:47
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В Пензе на основных магистралях до конца октября наладят так называемую зеленую волну. Соответствующее поручение дал глава городской администрации Виктор Кувайцев на совещании во вторник, 25 сентября.

Для этого необходимо наладить взаимодействие с правоохранительными органами и оператором сотовой связи.

«В перспективе надо стремиться к созданию интеллектуальных транспортных систем, которые позволят менять фазы светофорного оборудования в утреннее и вечернее время в зависимости от загруженности потоков», - пояснил мэр Пензы.

По его словам, с помощью установки светофоров удалось значительно сократить места концентрации ДТП.

Накануне губернатор Иван Белозерцев заявил, что население жалуется ему на слишком большое количество светофоров в областном центре.

Он предложил в ноябре провести общественные слушания, итогом которых должны стать конкретные предложения по решению проблемы с транспортными заторами.

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Гость|25.09.2018 14:13|

хорошо зеленая волна, а не шоколадный глаз

Гость|25.09.2018 14:14|

Да давно пора.Город начинает вставать.Зимой все встанет.

Гость|25.09.2018 14:16|

Толку то,зелёная волна будет скорее всего 50 км/ч.,а у нас торопыг "гонщиков" полно,всё равно уткнёшься.

Гость|25.09.2018 14:26|

penzainform.ru писал(a):

В перспективе надо стремиться к созданию интеллектуальных транспортных систем
21 век. Срочно создать интеллектуальные транспортные системы.

Гость|25.09.2018 14:34|

Гость писал(a):

хорошо зеленая волна, а не шоколадный глаз
Мозги и очко твое шоколадные ,глупый...….

Гость|25.09.2018 14:35|

Только получится Красная Волна.

Имя: Гость
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