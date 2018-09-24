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Общество | В Заречном отопление включат при наступлении первых холодов

24.09.2018|14:43
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В Заречном отопление подадут в дома местных жителей с наступлением первых холодов. Гидравлические испытания уже прошли, большинству управляющих компаний и товариществ собственников жилья выдали паспорта готовности.

До 15 ноября документ от Ростехнадзора должен иметь весь закрытый город, сообщается на портале «Заречье сегодня». При этом уточняется, что дата получения такого паспорта не связана с моментом фактического включения отопления.

«Ждать пять дней, пока среднесуточная температура продержится на уровне восьми градусов, не нужно: отопление включат сразу, как похолодает», - подчеркивается на портале.

Однако в ряд домов ресурс поступит позже. На улице Братской, 3, 27, и на Спортивной, 11а, региональный оператор капитально ремонтирует инженерные системы. Работы должны завершиться к 15 октября.

«Замена систем отопления в домах, где работы организовали жители вместе с УК Заречного, уже завершается. Приемка запланирована на эту неделю», - добавляется на портале.

В 2017 году из-за понижения температуры воздуха ночью до нуля и днем до 9-11 градусов батареи в Заречном стали теплыми уже 26 сентября.

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Гость|24.09.2018 15:11|

Можно и сейчас подключать,что бы брать за отопление.

Гость|24.09.2018 15:22|

penzainform.ru писал(a):

«Ждать пять дней, пока среднесуточная температура продержится на уровне восьми градусов, не нужно: отопление включат сразу, как похолодает», - подчеркивается на портале.
Вот мерзавцы!

Гость|24.09.2018 15:27|

Отопление нужно включать в октябре ,ближе к 15числу.если кому холодно, то закрывайте окна,одевайтесь потеплее.На сегодняшний день хоть и пасмурно и похолодало,но в квартире не холодно, мы также ходим на лёгкие в одежде и спим ещё без одеяла.рано включать не надо!!!

Гость|24.09.2018 16:54|

а в остальных городах области не включат , я так понимаю

Гость|24.09.2018 17:02|

Гость писал(a):

Можно и сейчас подключать,что бы брать за отопление.
Это самое правильное. Так и нужно делать.

Гость|24.09.2018 17:10|

Гость писал(a):

Гость писал(a):

Можно и сейчас подключать,что бы брать за отопление.

Это самое правильное. Так и нужно делать.

Ну не совсем. Совсем правильно брать за отопление в любом случае, а включать как получится.

Гость|24.09.2018 17:31|

Гость писал(a):

.если кому холодно, то закрывайте окна,одевайтесь потеплее.
У меня все окна пластиковые, все закрыты плотно, а дома холодно стало сегодня. У меня квартира угловая, дом панельный. Холодно! Включите отопление, но не полную мощность, а немного.

Гость|24.09.2018 18:15|

Мы можем только много.Немного-вам тепло,а нам мало денег.

Гость|24.09.2018 18:24|

Посреди недели обещают первый снег, так что засентябрило..

Гость|24.09.2018 18:35|

не раньше 15 октября, хватит мучать людей жарой, нельзя пока включать отопление, все окна опять будут настежь

Гость|24.09.2018 20:09|

начнут отопление включать - начнутся аварии. и хорошо ,если отопление заработает в конце декабря. чем раньше начнут включать, тем раньше все недостатки устранят. и к сильным морозам дадут нормальное тепло. хочется вам с кашлем, да с сопливыми носами в зиму идти из ледяных квартир. и детей своих морозить.

Гость|24.09.2018 20:18|

Здесь смотрю пишут о включении отоаоении сейчас по разнарядке?хорош врать,в квартирах не холодно! Всю жизнь живу в угловой квартире в хрущёвке и с детьми и нам не холодно.хотя в квартире естественно зимой если топить на маленькую мощь как прежние годы ,то холодно было,но последний год топили на всю мощь, мы даже окна расклеивали.большинству народа нет денег и хороших зп,чтобы топить улицы в сентябре!и в начале октября не надо.ни кто в шубах дома не ходит. Хорош врать!болеете потому что не закалённые и тепличные выросли.У меня одноклассники в Сибири живут и им ещё не включили отопление,хотя -4,и ни кто не ноет и не просит отопление раньше 15октября.хорош подлизывать!

Гость|24.09.2018 22:55|

полгорода еще по улицам в трусах ходят а вам отопление включай может вам надо было еще в августе включить на чуть чуть?

Гость|24.09.2018 22:59|

Судя по коментам у нас одни моржи живут. А мы вот не хотим мерзнуть, простужаться и болеть

Гость|24.09.2018 23:14|

Гость писал(a):

Судя по коментам у нас одни моржи живут. А мы вот не хотим мерзнуть, простужаться и болеть
Вы неадекватны. Вы пытаетесь решить ваши личные проблемы со здоровьем из-за которых вам холодно и плохо утеплённую квартиру за счёт всех остальных людей. Это мерзко. У нас не живут моржи. Но даже в угловой квартире сейчас легко щеголяется в одних трусах.

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Имя: Гость
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