24.09.2018 | 14:43

В Заречном отопление подадут в дома местных жителей с наступлением первых холодов. Гидравлические испытания уже прошли, большинству управляющих компаний и товариществ собственников жилья выдали паспорта готовности.

До 15 ноября документ от Ростехнадзора должен иметь весь закрытый город, сообщается на портале «Заречье сегодня». При этом уточняется, что дата получения такого паспорта не связана с моментом фактического включения отопления.

«Ждать пять дней, пока среднесуточная температура продержится на уровне восьми градусов, не нужно: отопление включат сразу, как похолодает», - подчеркивается на портале.

Однако в ряд домов ресурс поступит позже. На улице Братской, 3, 27, и на Спортивной, 11а, региональный оператор капитально ремонтирует инженерные системы. Работы должны завершиться к 15 октября.

«Замена систем отопления в домах, где работы организовали жители вместе с УК Заречного, уже завершается. Приемка запланирована на эту неделю», - добавляется на портале.

В 2017 году из-за понижения температуры воздуха ночью до нуля и днем до 9-11 градусов батареи в Заречном стали теплыми уже 26 сентября.