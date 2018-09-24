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Общество | В Пензе вскроют капсулу с письмом от комсомольцев из 1968 года

24.09.2018|15:09
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В понедельник, 24 сентября, одной из тем оперативного совещания стало празднование 100-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что праздник должен пройти в каждом муниципальном образовании. Представителям органов власти следует проконтролировать, чтобы не был забыт никто из комсомольских активистов.

Также глава региона поручил подготовить программу, которая была бы интересна разным поколениям пензенцев. Планируется, что творческие коллективы исполнят комсомольские песни, а также будут демонстрироваться советские фильмы соответствующей тематики.

Зампред правительства Олег Ягов, отвечающий за подготовку торжеств, отметил, что впереди еще два больших мероприятия, связанных с 100-летием ВЛКСМ. Это открытие Музея молодежи и вскрытие капсулы с посланием потомкам, написанным пензенскими комсомольцами в 1968 году.

«Прочтение письма потомкам должно объединить людей разных поколений и политических взглядов. Это наша история, без опоры на которую невозможно двигаться вперед. На торжественное мероприятие нужно пригласить и ветеранов, и молодежь, и представителей разных политических партий, чтобы еще раз вспомнить тех, благодаря кому жил и развивался Пензенский регион, чтобы равняться на их достижения», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее оргкомитет попросил откликнуться ветеранов комсомола, желающих принять участие в праздновании юбилея. Оно запланировано на 29 октября.

В августе губернатор поручил провести в регионе детский творческий конкурс к 100-летию ВЛКСМ: юные пензенцы в своих работах смогут передать впечатления от рассказов бабушек и дедушек, которые были комсомольцами.

31 августа депутаты Пензенской городской думы на очередной сессии приняли решение вернуть Олимпийскому парку культуры и отдыха историческое название «Комсомольский». Парк был создан 60 лет назад силами молодежи того времени и назван в честь Ленинского комсомола.

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Гость|24.09.2018 15:30|

чота коммунистов так не чествуют, а их молодых соколят во все места гтовы расцеловать. Где логика?

Гость|24.09.2018 15:33|

Если не крестный ход, так молебен нужен во славу комсомола, иначе ну никак...

Гость|24.09.2018 15:34|

Ушедшие из земной жизни комсомольцы начинают медленно переворачиваться

Гость|24.09.2018 15:37|

Это наверно намёк на правильную политику коммунистического Китая,есть чему поучиться. Смену приоритетов могут сделать быстро.

Гость|24.09.2018 15:54|

Ностальгия по прошедшим временам?! Наши уже в городе?

Гость|24.09.2018 15:57|

Гость писал(a):

чота коммунистов так не чествуют, а их молодых соколят во все места гтовы расцеловать. Где логика?
Логика проста и очевидна : Для поцелуев молодое тело приятнее старого .

Гость|24.09.2018 16:28|

Гость писал(a):

Гость|24.09.2018 15:54|

Ностальгия по прошедшим временам?! Наши уже в городе?[/quot Наши всегда в городе. Ибо не мамонты... Не высовываются. ) Такое уж место...

Гость|24.09.2018 16:52|

А где она закопана то, капсула эта?

Гость|24.09.2018 17:02|

Если капсулу закладывали такие же "комсомольцы",как этот,то лучше её не вскрывать.

Вячеслав Алексеевич Сатин родился 3 декабря 1960 года в городе Рассказове Тамбовской области в рабочей семье.

В 1983 году он окончил Пензенский политехнический институт по специальности «радиоэлектроника» и получил квалификацию радиоинженера. В 1999-м прошел обучение по курсу «Государственное и муниципальное управление» в Международном институте государственной службы и управления во Франции. В том же году стажировался по программе «Открытый мир» в США по курсу «Администрирование в органах власти и управления».

Окончив вуз, Вячеслав Сатин некоторое время работал секретарем бюро ВЛКСМ приборостроительного факультета, после чего - инженером-электронщиком вычислительного центра Пензенского политехнического института.

В 1985-м Сатин устроился на производственное объединение «Пенздизельмаш» в должности старшего мастера. Тогда же началась его выборная комсомольская деятельность.

В 1985-1986 годах Вячеслав Алексеевич был вторым секретарем Первомайского РК ВЛКСМ города Пензы, вслед за чем перешел на пост первого секретаря.

С 1987-го по 1990-й Вячеслав Сатин занимал должность первого секретаря Пензенского ГК ВЛКСМ.

Закончив комсомольскую деятельность, будущий вице-губернатор занялся бизнесом. В период с 1990 по 1995 год Сатин возглавлял малое предприятие «Меркурий». В 1995-1996 годах он работал исполнительным директором на ТОО «Провинция ЛТД», а с 1996-го по 1998-й - исполнительным директором и заместителем директора ЗАО «Деревянная архитектура».

В 1998-м началась административная деятельность Сатина в органах государственной власти. В 1999-2000 годах он занимал должность первого заместителя председателя правительства Пензенской области, а в декабре 2000-го стал заместителем губернатора.

В мае 2002 года Сатин возглавил Министерство государственного имущества Пензенской области и пробыл на этом посту до 2007-го.

В феврале 2007 года губернатор Василий Бочкарев выдвинул Сатина на должность председателя правительства Пензенской области.

С июля 2008 по июль 2010 года Вячеслав Алексеевич работал вице-губернатором области, после чего на некоторое время был переведен на пост руководителя аппарата губернатора и правительства Пензенской области. В январе 2

Гость|24.09.2018 17:07|

А сколько вообще, енти пронырливые комсомольцы заныкали капсул. А пионэры с октебрятами ничего не припрятали под шумок? Или новгородцы может, бересты где припасли. Проездом прикопали, гой еси добры молодцы. Господа - товарищи с правительства, не отставайте, черканите какую нить пафосную лабуду и замуруйте в думском сортире. И фоточки не забудьте, как вас тут поёт на народное бабло.

Гость|24.09.2018 18:21|

Комсомольцы были ярыми противниками церкви.Заслуженный просто переобулся.

Гость|24.09.2018 18:45|

стыдно за нас

Гость|24.09.2018 18:58|

Гость писал(a):

Комсомольцы были ярыми противниками церкви
Косомольцы,так будет правильней их называть.

Гость|24.09.2018 21:14|

Я в 68-ом был октябренком. Мне доверят капсюлю открыть?

Имя: Гость
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