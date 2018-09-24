24.09.2018 | 15:09

В понедельник, 24 сентября, одной из тем оперативного совещания стало празднование 100-летия ВЛКСМ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

Губернатор Иван Белозерцев подчеркнул, что праздник должен пройти в каждом муниципальном образовании. Представителям органов власти следует проконтролировать, чтобы не был забыт никто из комсомольских активистов.

Также глава региона поручил подготовить программу, которая была бы интересна разным поколениям пензенцев. Планируется, что творческие коллективы исполнят комсомольские песни, а также будут демонстрироваться советские фильмы соответствующей тематики.

Зампред правительства Олег Ягов, отвечающий за подготовку торжеств, отметил, что впереди еще два больших мероприятия, связанных с 100-летием ВЛКСМ. Это открытие Музея молодежи и вскрытие капсулы с посланием потомкам, написанным пензенскими комсомольцами в 1968 году.

«Прочтение письма потомкам должно объединить людей разных поколений и политических взглядов. Это наша история, без опоры на которую невозможно двигаться вперед. На торжественное мероприятие нужно пригласить и ветеранов, и молодежь, и представителей разных политических партий, чтобы еще раз вспомнить тех, благодаря кому жил и развивался Пензенский регион, чтобы равняться на их достижения», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Ранее оргкомитет попросил откликнуться ветеранов комсомола, желающих принять участие в праздновании юбилея. Оно запланировано на 29 октября.

В августе губернатор поручил провести в регионе детский творческий конкурс к 100-летию ВЛКСМ: юные пензенцы в своих работах смогут передать впечатления от рассказов бабушек и дедушек, которые были комсомольцами.

31 августа депутаты Пензенской городской думы на очередной сессии приняли решение вернуть Олимпийскому парку культуры и отдыха историческое название «Комсомольский». Парк был создан 60 лет назад силами молодежи того времени и назван в честь Ленинского комсомола.