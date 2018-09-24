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Общество | В Пензе губернатор запретил развешивать в воздухе провода

24.09.2018|12:48
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Состояние световых опор в Пензе и развешенные над головами жителей провода обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 сентября.

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что многие опоры уже изношены, портят облик Пензы и в ближайшие два-три года их необходимо заменить. Он поручил мэру города Виктору Кувайцеву до 1 декабря определить собственников опор (не все они принадлежат муниципалитету).

После этого глава региона высказал недовольство тем, что при застройке новых микрорайонов провода не убирают в землю.

«Хочу отметить, что при проектировании новых микрорайонов у нас зачастую идут по пути наименьшего сопротивления. Ремонтируем дороги, разбиваем скверы, ставим новые световые опоры, а провода по старинке над головами граждан висят, и главы муниципальных образований это разрешают. Давайте уходить от устаревших методов работы, коммуникации надо убирать в землю, развешивать в воздухе провода я строго запрещаю», - подчеркнул губернатор.

Завершая тему благоустройства, Иван Белозерцев в очередной раз коснулся вопроса оформления улиц города малыми архитектурными формами. «За основу предложено взять опыт Оренбурга, куда губернатор поручил направить пензенских архитекторов», - сообщили в региональном правительстве.

12 сентября губернатор предложил установить арт-объект на площади Ленина, реконструкция которой сейчас осуществляется. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - дал задание глава региона.

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Гость|24.09.2018 13:42|

Все электропровода закопать вдоль дорог под бордюры!

Гость|24.09.2018 13:42|

penzainform.ru писал(a):

многие опоры уже изношены, портят облик Пензы и в ближайшие два-три года их необходимо заменить
Даёшь перепрофилирование бордюрно-плиточного заводика под производство световых опор!

Гость|24.09.2018 13:44|

И троллейбусные провода закопайте, а то наставят столбы прямо на тротуарах

Гость|24.09.2018 13:44|

penzainform.ru писал(a):

губернатор предложил установить арт-объект на площади Ленина
Памятник свежевыкопанному бордюру прошлогодней закладки

Гость|24.09.2018 13:44|

Про провода уж лет пятнадцать говорят. Кузьмич не смог их под землю убрать.

Гость|24.09.2018 13:46|

Когда уберут столбы, торчащие посреди проезжей части по ул.Калинина? Смешно будет смотреть на реакцию местных властей, если пострадает о столб приезжий чиновник из центра

Гость|24.09.2018 13:49|

penzainform.ru писал(a):

«За основу предложено взять опыт Оренбурга, куда губернатор поручил направить пензенских архитекторов»,
А в Италию, в Венецию, или на худой конец в Испанию... Впрочем зачем направлять бездарных чиновников на отдых в командировки? не проще воспользоваться Яндексом в Интернете и выбрать лучшее в мире?

Гость|24.09.2018 13:53|

Гость писал(a):

Все электропровода закопать вдоль дорог под бордюры!
и теплотрассы из под дорог перенести под тротуары...

Гость|24.09.2018 13:58|

Опыт Токио нужен.

Токио самый лучший город мира.

Гость|24.09.2018 14:01|

И нюни нельзя развешивать

Гость|24.09.2018 14:04|

Чтобы провода перенести в землю надо подземные тоннели строить под всеми дорогами Пензы. Это очень дорого.

Гость|24.09.2018 14:05|

Вместо проводов надо развешивать жуликоватых и вороватых чинушей.

Гость|24.09.2018 14:13|

А опоры ВЛ и ЛЭП с проводами куды девать?

Гость|24.09.2018 14:25|

Гость писал(a):

Даёшь перепрофилирование бордюрно-плиточного заводика под производство световых опор!
Опасное дело... Ну вот разрушится через год после установки бордюр или тротуарная плитка из-за повышенного содержания в них песка и пониженного содержания цемента (хотя всегда можно сказать что трактором зимой изуродовали, когда снег чистили), что будет? А ничего - поменяют на новый (по какой-нить программе благоустройства) ко всеобщей радости. А со столбом сложнее, может и придавить кого с ущербом (а то и жертвами!) когда разрушится.

Гость|24.09.2018 14:28|

Дарю идею. Нужно выпускать бордюры с внутренними пустотами - с кабель-каналами.

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Имя: Гость
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