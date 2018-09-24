24.09.2018 | 12:48

Состояние световых опор в Пензе и развешенные над головами жителей провода обсудили на оперативном совещании в региональном правительстве в понедельник, 24 сентября.

Губернатор Иван Белозерцев заявил, что многие опоры уже изношены, портят облик Пензы и в ближайшие два-три года их необходимо заменить. Он поручил мэру города Виктору Кувайцеву до 1 декабря определить собственников опор (не все они принадлежат муниципалитету).

После этого глава региона высказал недовольство тем, что при застройке новых микрорайонов провода не убирают в землю.

«Хочу отметить, что при проектировании новых микрорайонов у нас зачастую идут по пути наименьшего сопротивления. Ремонтируем дороги, разбиваем скверы, ставим новые световые опоры, а провода по старинке над головами граждан висят, и главы муниципальных образований это разрешают. Давайте уходить от устаревших методов работы, коммуникации надо убирать в землю, развешивать в воздухе провода я строго запрещаю», - подчеркнул губернатор.

Завершая тему благоустройства, Иван Белозерцев в очередной раз коснулся вопроса оформления улиц города малыми архитектурными формами. «За основу предложено взять опыт Оренбурга, куда губернатор поручил направить пензенских архитекторов», - сообщили в региональном правительстве.

12 сентября губернатор предложил установить арт-объект на площади Ленина, реконструкция которой сейчас осуществляется. «Давайте идеи, пока еще есть время, объекта, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России», - дал задание глава региона.