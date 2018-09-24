24.09.2018 | 13:52

На оперативном совещании в областном правительстве, состоявшемся в понедельник, 24 сентября, губернатор Иван Белозерцев поднял тему перехода на цифровое вещание с января 2019 года. Он напомнил: чтобы старый телевизор принимал сигнал, нужна приставка.

«Она стоит от 800 до 1 000 рублей, это большие деньги. Посмотрите возможность, может быть, через органы соцзащиты, по отдельным категориям граждан приобретения оборудования для приема цифрового сигнала», - распорядился глава региона.

Он пояснил, что не у всех сельских жителей есть возможность съездить в районный центр и купить необходимое оборудование. Этим могут воспользоваться мошенники или перекупщики, которые будут ходить по домам и предлагать приставки по завышенной стоимости.

Иван Белозерцев предложил организовать централизованную поставку оборудования по цене, которая была бы ниже рыночной, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.