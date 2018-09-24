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Общество | Сельчан предостерегли от мошенников при покупке приставок для телевизора

24.09.2018|13:52
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На оперативном совещании в областном правительстве, состоявшемся в понедельник, 24 сентября, губернатор Иван Белозерцев поднял тему перехода на цифровое вещание с января 2019 года. Он напомнил: чтобы старый телевизор принимал сигнал, нужна приставка.

«Она стоит от 800 до 1 000 рублей, это большие деньги. Посмотрите возможность, может быть, через органы соцзащиты, по отдельным категориям граждан приобретения оборудования для приема цифрового сигнала», - распорядился глава региона.

Он пояснил, что не у всех сельских жителей есть возможность съездить в районный центр и купить необходимое оборудование. Этим могут воспользоваться мошенники или перекупщики, которые будут ходить по домам и предлагать приставки по завышенной стоимости.

Иван Белозерцев предложил организовать централизованную поставку оборудования по цене, которая была бы ниже рыночной, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.

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Гость|24.09.2018 14:07|

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев поднял тему перехода на цифровое вещание с января 2019 года. Он напомнил: чтобы старый телевизор принимал сигнал, нужна приставка.
Вот ведь какой он умный, открыл мне глаза.

Гость|24.09.2018 14:14|

Иван Александрович, за то что часть населения области окажется без возможности просмотра нужных телеканалов, на которых просто и доступно объясняется ситуация во внешней и внутренней политике, рассказывается о наших победах и достижениях не смотря на козни врагов, можно и по шапке получить... И вместо того, чтобы быстро и заранее, под грамотную PR-кампанию обеспечить это дело (можно и в кредит, за счет будущих пенсий, хе-хе..) Вы тут про мошенников заливаете. Как минимум - не дальновидно...

Гость|24.09.2018 14:17|

Эти китайские приставки уже лет пять как в каждом райцентре продаются. Очнулись.

Гость|24.09.2018 14:21|

В мультиплексе, что первом, что втором, транслируется всякое дерьмо. Я бы и с доплатой мне этот хлам не взял.

Гость|24.09.2018 14:31|

когда обещают третий мультиплекс?

Гость|24.09.2018 14:48|

Третий мультиплекс нужен с региональными каналами.

Гость|24.09.2018 14:57|

Пенсионерам достаточно и этих каналов, которыые уже есть.

Гость|24.09.2018 15:14|

Обмани ближнего,ибо...

Гость|24.09.2018 16:05|

Никакой мультиплекс не нужен. В каждую такую приставку встроен подслушивающий чип, передающий данные куда следует. Да и этот ваш соловьиный помёт уже астахренел.

Гость|24.09.2018 16:09|

А в Ростелекоме приставка почему стоит 4500 рублей?

Гость|24.09.2018 16:27|

Какой третий в Никольске даже второго нет! Ни одна радиостанция не вещает кроме России с ее мошенической рекламой мед препаратов. Ни и даже если включат 2 ой мультиплекс что толку региональных каналов там нет, любимы 11 канал там не транслируется...

Гость|24.09.2018 16:40|

Оно те надо?

Гость|24.09.2018 17:51|

penzainform.ru писал(a):

Она стоит от 800 до 1 000 рублей, это большие деньг
разве это много говорят средняя зарплата больше 30тыс.

Имя: Гость
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