Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|25 сен 2018|02:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  77.68  |  $  66.16

Общество | Под Каменкой несколько дней стоит задержанный большегруз с тигром

24.09.2018|17:53
Печать

В течение нескольких дней артисты цирка - тигрица и еще семь собак - остаются заложниками ситуации. Яркий большегруз остановил сотрудник поста транспортного контроля, расположенного рядом с Каменкой.

«Инспектор попросил документы у водителя, но водитель не обладает информацией о нашем грузе. Инспектор не позволил нам даже объясниться, найти и предъявить все документы, а сразу начал оформлять на нас протокол», - отметил иллюзионист Филипп Ван Дайк.

Сам артист - гражданин Никарагуа, проживает на Украине, с успехом выступает на международных площадках. Его с командой пригласили выступить в цирке в Казахстане, а на обратном пути неожиданно задержали на территории Пензенской области.

«Попросили предъявить талон. Какой талон инспектор взял - тот он и взял, сам решил, какой надо. Сразу сказал, что талон недействителен, а мы должны иметь какой-то «дозвол», - рассказала ассистентка иллюзиониста Светлана Шамрай.

«Перед выездом на таможню между Казахстаном и Россией нам сказали, что «дозвол» на транзитный переезд через Россию не нужен, а здешний паспортный контроль сказал, что «дозвол» нужен обязательно», - уточнил водитель Азамат Мустафин.

Собак иллюзионист и его помощница периодически выгуливают, с тигрицей сделать так же невозможно. Находиться же долго в маленькой клетке ей нельзя - каждая секунда простоя может повлечь ухудшение самочувствия животного. Кроме того, деньги на исходе, а животных нужно кормить.

Когда их отпустят, артисты не знают. Работники поста транспортного контроля ждут решения вышестоящих инстанций. В управлении государственного автодорожного надзора комментировать ситуацию отказались.

0
0
0
0
 
Гость|24.09.2018 19:10|

Что,транспортные контролеры денежек захотели? Сейчас им будут денежки, цельный мешок!

Гость|24.09.2018 19:16|

Наверное уже подвезли и в месте с мешком увезли

Гость|24.09.2018 19:34|

взятку не ту дали..дебилы

Гость|24.09.2018 19:41|

Что за мир у нас такой??!!!! Аж кричать хочется!!!!

Гость|24.09.2018 20:14|

penzainform.ru писал(a):

Его с командой пригласили выступить в цирке в Казахстане, а на обратном пути неожиданно задержали на территории Пензенской области.
Пенза-Цирк.... Он как из Украины в Казахстан то доехал?

Он же не один контрольный пост миновал...

Гость|24.09.2018 21:20|

Гость писал(a):

Что за мир у нас такой??!!!! Аж кричать хочется
Ну покричи, в чем вопрос? Можешь даже пукнуть.

Гость|24.09.2018 21:25|

Очередной каменский беспридел мало над людьми издеваются они теперь и до животных добрались

Гость|24.09.2018 21:33|

Что ж за страна то такая! Чтож все через жопу то! Зачем ты животных то задержал, гаишник?

Гость|24.09.2018 22:57|

Вымогатели !!! Может и не правда, но такая у них "слава"

Гость|24.09.2018 23:05|

Гость писал(a):

Что ж за страна то такая! Чтож все через жопу то!
Тебе говнюку чем страна-то не по нраву наша?

Гость|24.09.2018 23:48|

Дураков в ней повышенная концентрация

Гость|25.09.2018 01:32|

Вы в курсе, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://shtrafyrus.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

Гость|25.09.2018 01:50|

ОТПУСТИТЕ ВЫ ЗВЕРЕЙ, ИРОДЫ БЮРОКРАТИЧНЫЕ

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!