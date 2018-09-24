24.09.2018 | 17:53

В течение нескольких дней артисты цирка - тигрица и еще семь собак - остаются заложниками ситуации. Яркий большегруз остановил сотрудник поста транспортного контроля, расположенного рядом с Каменкой.

«Инспектор попросил документы у водителя, но водитель не обладает информацией о нашем грузе. Инспектор не позволил нам даже объясниться, найти и предъявить все документы, а сразу начал оформлять на нас протокол», - отметил иллюзионист Филипп Ван Дайк.

Сам артист - гражданин Никарагуа, проживает на Украине, с успехом выступает на международных площадках. Его с командой пригласили выступить в цирке в Казахстане, а на обратном пути неожиданно задержали на территории Пензенской области.

«Попросили предъявить талон. Какой талон инспектор взял - тот он и взял, сам решил, какой надо. Сразу сказал, что талон недействителен, а мы должны иметь какой-то «дозвол», - рассказала ассистентка иллюзиониста Светлана Шамрай.

«Перед выездом на таможню между Казахстаном и Россией нам сказали, что «дозвол» на транзитный переезд через Россию не нужен, а здешний паспортный контроль сказал, что «дозвол» нужен обязательно», - уточнил водитель Азамат Мустафин.

Собак иллюзионист и его помощница периодически выгуливают, с тигрицей сделать так же невозможно. Находиться же долго в маленькой клетке ей нельзя - каждая секунда простоя может повлечь ухудшение самочувствия животного. Кроме того, деньги на исходе, а животных нужно кормить.

Когда их отпустят, артисты не знают. Работники поста транспортного контроля ждут решения вышестоящих инстанций. В управлении государственного автодорожного надзора комментировать ситуацию отказались.