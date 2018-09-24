24.09.2018 | 16:16

Солидный возраст - не помеха для восхождения на пьедестал. Собакам - участникам выставок станут присуждать новый титул.

«Российская кинологическая организация утвердила титул чемпиона ветеранов, поэтому в Пензе проводится первая выставка, на которой он будет даваться собакам старше 8 лет», - сообщила организатор выставки Елена Чуб.

В выставке во дворце спорта «Рубин» объединились сертификатный Гран-при «Чемпион Федерации» и «Звездный дождь» чемпионата РКФ.

Одной из первых новый титул получила мопс Фрейлина Фифи. Она и без него располагает длинным списком наград, но не это важно владелице собаки.

«Взаимная любовь всей жизни! Она меня любит, я - ее, а выставки просто наше хобби», - рассказала Ольга Борисова.

В Пензу прибыли владельцы собак из разных городов страны. По мнению судей, кандидаты выступили сильные, каждый был достоин титула чемпиона.