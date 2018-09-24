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Общество | На празднике в центральном парке Пензы гостям предложили 11 видов каши

24.09.2018|15:38
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В парке имени В. Г. Белинского прошел праздник каши. Блюда предлагались на выбор, и попробовать можно было все.

«Лето было хорошее, урожайное, так что самый сытный праздник осени - праздник каши. Поэтому здесь сегодня 11 каш представлено», - сообщила директор парка Елена Савельева.

Угощения хватило на всех желающих.

«Геркулесовую кашу делаем в горшочке, на открытом огне. Манную кашу варим с белым шоколадом», - рассказала сотрудница парка Елена Филяева.

За гречневой кашей выстроилась очередь, популярностью пользовалась и пшенная. Пенсионеры воздали должное целебной для кишечника гороховой каше. Все дегустаторы отметили почти домашнее качество угощения.

Кроме того, на празднике варили плов в казанах, а полевая кухня приготовила 250 порций солдатской гречневой каши с тушенкой и овощами.

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Гость|24.09.2018 22:54|

penzainform.ru писал(a):

Пенсионеры воздали должное целебной для кишечника гороховой каше.
В Курортном парке в Ессентуках минеральная вода бесплатная, в любом количестве, а вот туалеты - 20 рублей! Маркетинг!

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