В парке имени В. Г. Белинского прошел праздник каши. Блюда предлагались на выбор, и попробовать можно было все.
«Лето было хорошее, урожайное, так что самый сытный праздник осени - праздник каши. Поэтому здесь сегодня 11 каш представлено», - сообщила директор парка Елена Савельева.
Угощения хватило на всех желающих.
«Геркулесовую кашу делаем в горшочке, на открытом огне. Манную кашу варим с белым шоколадом», - рассказала сотрудница парка Елена Филяева.
За гречневой кашей выстроилась очередь, популярностью пользовалась и пшенная. Пенсионеры воздали должное целебной для кишечника гороховой каше. Все дегустаторы отметили почти домашнее качество угощения.
Кроме того, на празднике варили плов в казанах, а полевая кухня приготовила 250 порций солдатской гречневой каши с тушенкой и овощами.
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