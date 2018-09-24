24.09.2018 | 15:38

В парке имени В. Г. Белинского прошел праздник каши. Блюда предлагались на выбор, и попробовать можно было все.

«Лето было хорошее, урожайное, так что самый сытный праздник осени - праздник каши. Поэтому здесь сегодня 11 каш представлено», - сообщила директор парка Елена Савельева.

Угощения хватило на всех желающих.

«Геркулесовую кашу делаем в горшочке, на открытом огне. Манную кашу варим с белым шоколадом», - рассказала сотрудница парка Елена Филяева.

За гречневой кашей выстроилась очередь, популярностью пользовалась и пшенная. Пенсионеры воздали должное целебной для кишечника гороховой каше. Все дегустаторы отметили почти домашнее качество угощения.

Кроме того, на празднике варили плов в казанах, а полевая кухня приготовила 250 порций солдатской гречневой каши с тушенкой и овощами.