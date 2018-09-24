24.09.2018 | 12:39

Благотворительный фонд поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел» рассказал о том, скольким детям удалось помочь пройти лечение за летние месяцы.

Так, в июне подопечный фонда Тимофей Николин был отправлен на лечение стоимостью 119 190 рублей в санаторий «Анапа». Тимофей живет в селе Засечном, окончил второй класс школы имени М. Ю. Лермонтова, учится на отлично, рисует, поет в школьном хоре. Самая большая его мечта - научиться ходить самостоятельно.

В том же месяце Максим Щапов с мамой вернулся из Москвы, где в Логоцентре О. И. Азовой проходил курс реабилитации стоимостью 163 400 рублей.

«Мы встретили там действительно квалифицированных специалистов, узнали много новых методик обучения особенных деток. У нас появились сдвиги в лучшую сторону, мы верим, что это толчок в нашем развитии! Сначала Максиму было тяжело, но специалисты смогли найти подход, и Максим с удовольствием посещал каждое занятие!» - поделилась впечатлениями мама мальчика-аутиста.

Благодаря участникам акции «Переплыви Сурское водохранилище», которая прошла 14 июля, появилась возможность оплатить хромосомный анализ крови Толе Рудаеву. Мальчик - круглый сирота. Его самого, а также старшего брата и младшую сестру воспитывает бабушка.

Также летом Веронику Турилову удалось отправить в реацентр «Самара», а пятилетний Матвей Морозов прошел курс лечения в клинике «Адели».

Варя и Вероника Смирновы впервые этим летом посетили цирк. Мама девочек Валентина поблагодарила фонд за эту возможность: «Все, как девочки, так и мы, взрослые, получили огромное удовольствие от программы, она была очень интересной и насыщенной!»

В августе из санатория «Голубая волна» вернулся подопечный «Каравана добрых дел» Дима Корсак. Поездка стала возможной благодаря неравнодушным жителям города и области, которые помогли собрать 77 700 рублей на лечение мальчика.

Летом Эмиль Касимов прошел курс лечения в санатории «ДиЛуч» в Анапе. Мама Эмиля поблагодарила фонд и всех, кто оказал помощь, за поддержку.

«Эмилю сделали полные и хорошие обследования: КТ головного мозга, РЭК, ЭКГ, ЭХО, УЗИ сердца. После лечения у Эмиля наблюдается улучшение: значительно улучшилась координация, походка стала намного устойчивей. Также улучшилось поведение: Эмиль стал более спокойным, внимательным, усидчивым», - рассказала мама.

Лето закончилось, но дети продолжают получать квалифицированную помощь. Например, в настоящее время Максим Заморков проходит лечение в реабилитационном центре «Галилео-Мед».

Благотворительный фонд «Караван добрых дел» выражает особую благодарность всем неравнодушным жителям Пензы и области за оказанную помощь в сборе средств на лечение подопечных.