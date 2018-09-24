24.09.2018 | 12:20

Город Спутник растет быстрыми темпами. Уже сейчас здесь около 30 тысяч человек, и число жителей постоянно увеличивается.

В настоящее время «Термодом» строит в Спутнике второй дом ЖК «Оригами» (срок сдачи - II квартал 2019 года), 52-е строение (IV квартал 2018 года). В Заречном возводится жилой дом «Лесная симфония». Он будет сдан в IV квартале 2019 года.

Каждый из объектов имеет ряд преимуществ. Например, дом в ЖК «Оригами» - это особая атмосфера и уникальный двор. 52-е строение - удобное расположение и суперразвитая инфраструктура.

Дом строится на пересечении улиц Радужной и Светлой. На первом этаже будут размещаться офисы ведущих банков, сетевые супермаркеты продуктов и другие коммерческие организации. Во дворе планируется обустроить детские и спортивные площадки. В двух шагах от дома остановка общественного транспорта, дворец водного спорта, детский сад, школа, поликлиника, салоны красоты, кафе, крупные торговые центры, набережная.

Жилой дом «Лесная симфония» в Заречном расположен в зеленой зоне, его окружают деревья и кустарники, неподалеку разбиты скверы. Это территория с удивительно чистым воздухом и близостью к природе.

Пока идет строительство, квартиры можно купить по максимально выгодным ценам. Однако всем, кто еще не определился с выбором, стоит спешить: чем ближе срок сдачи, тем дороже квадратный метр.

Повышение стоимости жилья происходит в начале каждого месяца. Очередное изменение цен произойдет 1 октября.

Сейчас, например, студия в ЖК «Оригами» площадью 22 кв. м стоит 880 000 рублей, однокомнатная квартира площадью 31,3 кв. м продается за 1 млн 231 тыс. рублей. В «Лесной симфонии» можно купить студию площадью 27,22 кв. м за 1 млн 12 тыс., 1-комнатную площадью 34,31 кв. м - за 1 млн 242 тыс. В 52-м строении студия площадью 21,7 кв. м стоит 861 тыс., однокомнатная площадью 38,5 кв. м - 1 млн 452 тыс.

Времени до повышения цен осталось совсем немного. Чтобы приобрести квартиру по действующим ценам, нужно до 1 октября определиться с выбором жилья и заключить договор купли-продажи.

Узнать больше о стоимости квартир, ознакомиться с подробностями их продажи и проектными декларациями можно на официальном сайте ООО ПКФ «Термодом» termodom-pnz.ru, а также в офисах продаж на Радужной, 1 (Город Спутник), Московской, 107, проспекте Строителей, 82 (г. Пенза), и проспекте 30-летия Победы, 47 (г. Заречный). Справки по телефону 28-28-20.