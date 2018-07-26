26.07.2018 | 17:46

Постановлением губернатора утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства животных в неблагополучных пунктах. Одним из них названо популярное среди пензенцев и гостей региона место.

«Признать эпизоотическими очагами по бешенству территорию Тихвинского скита Спасо-Преображенского монастыря «Семь ключей» (Шемышейский район, с. Мордовская Норка, 3 км к юго-западу от села, левый берег р. Узы)», - гласит постановление.

Ограничительные меры введены на два месяца. Однако никаких запрещающих объявлений или табличек при въезде на территорию монастырского комплекса нет. Посетители родников предположили, что причиной карантина могли стать лисы, которых здесь всегда было много.

«Я вот, например, из Новой Яксарки. Там видели. Лес рядом, они выходят, они уже привыкли к людям», - рассказала жительница села Лидия Немцева.

Семиключье - памятник природы областного значения, однако для православных верующих это прежде всего святое место, где чудесным образом в начале XIX века была обретена Тихвинская икона Божией Матери, после чего эта территория стала центром притяжения тысяч паломников.

«Хочется получить благодати божией для оздоровления души и тела», - поделилась верующая Галина Загородникова.

Таким образом, информация о карантине по бешенству на размеренную жизнь в святом месте никак не повлияла - по крайней мере пока.