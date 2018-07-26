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Общество | В Пензенской области 118 учреждений прошли приемку к учебному году

26.07.2018|10:26
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Специалисты Министерства образования Пензенской области продолжают контролировать капитальный ремонт школ региона.

Так, в селе Октябрьском Неверкинского района на сегодняшний день завершен ремонт кровли, заменены оконные конструкции на 65%, завершается установка системы отопления. На учреждение было выделено более шести миллионов рублей.

В селе Ясная Поляна Кузнецкого района восстанавливают спортивный зал. Там сейчас ведутся строительно-монтажные и отделочные работы, завершается установка окон, заменена система водоснабжения и выведена канализация.

Также в регионе продолжается приемка образовательных организаций к новому учебному году. По состоянию на среду, 25 июля, готовыми признаны 118 учреждений.

Речь идет о 71 школе Пензы, Кузнецка, Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого, Лопатинского, Сосновоборского, Шемышейского районов и Поимской школе-интернате.

В пресс-службе регионального минобра уточнили, что к встрече воспитанников подготовились в 39 детских садах Пензы, Кузнецка, Бессоновского, Городищенского, Колышлейского, Кузнецкого и Сосновоборского районов.

Кроме того, приняты 7 организаций дополнительного образования Кузнецка, Лопатинского и Сосновоборского районов, а также областные центр развития творчества детей и юношества и центр психолого-медико-социальной помощи. Проверку прошел и Пензенский колледж информационных и промышленных технологий.

Источник — Фото minobr-penza.ru
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Гость|26.07.2018 10:53|

На каждую школу нужно выделять на год хотя бы 500 00 в год для проведения мелких ремонтных работ (без учета оплаты разных служб). Вот тогда школы приобретут нормальный вид. А то едут принимать , а на элементарную краску ни копейки не дали или не оплатили и не оплатят!

Гость|26.07.2018 11:24|

Пусть прокуратура запросит по каждой школе (особенно в сельской местности), сколько денег выделено на лако-красочную продукцию, сколько из выделенного оплачено. Это вам не охранников школ проверять и с директоров штрафы собирать. Здесь уже за хобот надо брать учредителей.

Имя: Гость
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