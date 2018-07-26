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Общество | В Пензе в филиал центра карантина растений завезли новое оборудование

26.07.2018|16:00
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В Пензенском филиале Всероссийского центра карантина растений проводят широкий спектр исследований на современном оборудовании. Испытательная лаборатория учреждения обновилась и прошла аккредитацию.

«Прибор называется газовый хромато-масс-спектрометр. Принцип его работы заключается в следующем: берется проба зерна, делается довольно-таки сложная пробоподготовка, в итоге мы получаем несколько миллилитров элюата, который мы должны вколоть в прибор и получить целый спектр соединений. Прибор сравнивает это с заложенной в него библиотекой и выдает результат», - объяснила заведующая лабораторией Светлана Даньшина.

В этой химико-токсикологической лаборатории определяют, содержатся ли в бобовых, масличных и плодово-овощных культурах тяжелые металлы, микотоксины, пестициды, а также есть ли в капусте нитраты.

«Сельхозтоваропроизводитель выращивает свою продукцию, и ему необходимо получить декларацию. Для ее получения нужно провести испытания в лаборатории. Они привозят продукцию, или мы отбираем ее сами, проводим экспертизу, даем протокол испытаний. Если продукция безопасная, выдается соответствующая декларация и сельхозтоваропроизводитель ее реализует», - отметил директор Пензенского филиала Всероссийского центра карантина растений Алексей Сафонов.

А если обнаруживают химические соединения, то информацию передают коллегам из управления Россельхознадзора. В Пензенском филиале Всероссийского центра карантина растений выявляют болезни и вредителей, которые способны загубить урожай и нанести серьезный урон аграриям.

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