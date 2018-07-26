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Общество | В Пензе составили рейтинг управляющих компаний и ТСЖ

26.07.2018|17:32
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По результатам общественных проверок был составлен рейтинг управляющих компаний и ТСЖ Пензы в части размещения информации в офисах, а также в ГИС ЖКХ.

«Согласно закону о защите прав потребителей информация необходима им, чтобы сделать правильный выбор. Поэтому проводятся проверки жилищной инспекцией (это входит в ее обязанности), ведется общественный контроль», - отметила председатель общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» Лидия Сидорова.

Общественный контроль осуществляется в рамках проекта «Цифровые технологии в помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг» с использованием президентского гранта. Контролеры-эксперты посещали офисы разных управляющих компаний, в некоторых буквально приходилось выискивать стенды с данными о поставщиках ресурсов, тарифах, проводимых ремонтных работах или еще только предстоящих.

Также эксперты работали с Интернетом - проверяли, представлены ли сведения о компаниях в государственной информационной системе ЖКХ. Об этом электронном ресурсе даже показали видео, где заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев рассказал, как работает ГИС и каковы ее возможности.

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Гость|26.07.2018 21:05|

Рейтинг у всех один - ворьё.

Гость|26.07.2018 21:08|

МУП "Жулье-22.1"

Дмитрий Н. Мотовилов|26.07.2018 21:09|

Гость писал(a):

Рейтинг у всех один - ворьё.
И сраньё...

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