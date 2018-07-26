26.07.2018 | 17:32

По результатам общественных проверок был составлен рейтинг управляющих компаний и ТСЖ Пензы в части размещения информации в офисах, а также в ГИС ЖКХ.

«Согласно закону о защите прав потребителей информация необходима им, чтобы сделать правильный выбор. Поэтому проводятся проверки жилищной инспекцией (это входит в ее обязанности), ведется общественный контроль», - отметила председатель общественного движения «Ассоциация потребителей Пензенской области» Лидия Сидорова.

Общественный контроль осуществляется в рамках проекта «Цифровые технологии в помощь потребителям жилищно-коммунальных услуг» с использованием президентского гранта. Контролеры-эксперты посещали офисы разных управляющих компаний, в некоторых буквально приходилось выискивать стенды с данными о поставщиках ресурсов, тарифах, проводимых ремонтных работах или еще только предстоящих.

Также эксперты работали с Интернетом - проверяли, представлены ли сведения о компаниях в государственной информационной системе ЖКХ. Об этом электронном ресурсе даже показали видео, где заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев рассказал, как работает ГИС и каковы ее возможности.