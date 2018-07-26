26.07.2018 | 12:15

В Кузнецке индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за отказ принять на работу инвалида II группы. Нарушение закона зафиксировали в ходе проверки организации городской прокуратурой.

В апреле районный центр занятости населения направил женщину к местному бизнесмену, который с января искал швею. Однако при встрече он сказал соискательнице, что такой вакансии у него нет.

Действия коммерсанта были расценены как несоблюдение трудового законодательства, теперь он должен заплатить административный штраф в размере 2 500 рублей.

«В его адрес внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.