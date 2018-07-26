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Общество | В Кузнецке предприниматель заплатит штраф за отказ дать работу инвалиду

26.07.2018|12:15
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В Кузнецке индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности за отказ принять на работу инвалида II группы. Нарушение закона зафиксировали в ходе проверки организации городской прокуратурой.

В апреле районный центр занятости населения направил женщину к местному бизнесмену, который с января искал швею. Однако при встрече он сказал соискательнице, что такой вакансии у него нет.

Действия коммерсанта были расценены как несоблюдение трудового законодательства, теперь он должен заплатить административный штраф в размере 2 500 рублей.

«В его адрес внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

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Гость|26.07.2018 12:34|

Наверняка этот бизнесмен дискриминирует и по возрасту работников. Проверьте и доложите.

Гость|26.07.2018 12:56|

penzainform.ru писал(a):

за отказ принять на работу инвалида II группы
а за что инвалидность назначили? что за заболевание? может она потенциально опасна для окружающих?

Имя: Гость
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