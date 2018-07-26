26.07.2018 | 09:40

В Пензенской области около 100 неработающих пенсионеров прошли курсы компьютерной грамотности. Уже завершились занятия с пожилыми людьми из Белинского, Каменского и Пачелмского районов.

На обучение женщин и мужчин в возрасте навыкам работы с ПК было направлено в общей сложности 487 тысяч 500 рублей, из них 405 тысяч - средства Пенсионного фонда РФ, 82 тысячи 500 рублей выделялось из местного бюджета.

«В целом на 2018 год запланировано обучение основам компьютерной грамотности 325 пенсионеров из всех муниципальных районов и городов Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.