Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|26 июл 2018|10:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+19oC
+29oC
Завтра | Облачно |
  73.75  |  $  63.08

Общество | В 2018 году 325 пензенских пенсионеров научатся работать на компьютере

26.07.2018|09:40
Печать

В Пензенской области около 100 неработающих пенсионеров прошли курсы компьютерной грамотности. Уже завершились занятия с пожилыми людьми из Белинского, Каменского и Пачелмского районов.

На обучение женщин и мужчин в возрасте навыкам работы с ПК было направлено в общей сложности 487 тысяч 500 рублей, из них 405 тысяч - средства Пенсионного фонда РФ, 82 тысячи 500 рублей выделялось из местного бюджета.

«В целом на 2018 год запланировано обучение основам компьютерной грамотности 325 пенсионеров из всех муниципальных районов и городов Пензенской области», - сообщили в пресс-службе регионального минтруда.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!