26.07.2018 | 15:32

В среду, 25 июля, в Губернаторском доме сотрудников коммерческой службы ГК «Дамате» поздравили с наступающим Днем работника торговли. В компании в блоке продаж трудятся 395 человек.

Посетивший мероприятие председатель Законодательного собрания Валерий Лидин, поздравляя коммерческую службу «Дамате», высоко оценил уровень зарплат и условий труда в компании и подчеркнул, что ее налоговые отчисления помогают региону в полном объеме обеспечивать гражданам социальные гарантии.

К поздравлениям присоединился министр сельского хозяйства Пензенской области. «За шесть лет компания благодаря команде и грамотным подходам, которые были внедрены, стала номером один в России. Я желаю ей дальнейшего процветания», - заявил Андрей Бурлаков.

Затем к сотрудникам ГК «Дамате» обратился ее генеральный директор Рашид Хайров.

«Многое можно построить и реализовать с точки зрения оборудования, товарного оформления, но если это не довести профессионально до конечного потребителя, то результаты будут не такими, какими хотелось бы. Не такими, какие мы имеем на сегодняшний день.

От вас зависит благополучие компании, на вас возлагаются серьезные задачи, и легких времен нам никто не обещает. Но я уверен: вы справитесь», - отметил Рашид Хайров.

Как уточнила заместитель генерального директора по управлению персоналом ГК «Дамате» Полина Коннова, из 395 сотрудников компании, участвующих в процессе продаж, 330 трудятся на Пензенской земле.

На торжественном мероприятии Полина Коннова озвучила имена победителей конкурса «Лучший по профессии», который ГК «Дамате» уже во второй раз проводит среди сотрудников коммерческой службы по направлениям «Молоко» и «Индейка».

«В конкурсе участвовали 45 человек, и результаты нас порадовали. Все шесть призовых мест занял пензенский блок продаж», - сообщила Полина Коннова.