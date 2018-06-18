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Общество | Протекающую под площадью Ленина реку обозначат белым гранитом

26.07.2018|16:37
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Площадь Ленина должна преобразиться к 1 декабря, общая стоимость работ здесь составляет порядка 80 миллионов рублей. По словам главного прораба стройки Владимира Барменкова, демонтаж старого асфальтового покрытия выполнен уже на 70%.

«Мы начинаем укладку «дорожного пирога» под бетонное основание, чтобы потом уложить гранитную плитку. Сложностей нет, город нам помогает», - отметил он.

Глава Пензы Валерий Савельев и депутаты городской думы осмотрели центральную площадь и отметили, что работы здесь идут по графику. Особое внимание члены комиссии обратили на необычное дизайнерское решение. Согласно проекту реку Шелоховку, которая протекает под землей, обозначат с помощью белого гранита.

Что же касается старого водовода, то его менять не будут.

«Труба не относится к нашей проектной документации, к ней относится капитальный ремонт площади Ленина: старое покрытие мы меняем на гранитное. Работы по устройству трубопровода или водовода, который проходит через площадь, в нашем проекте не предусмотрены», - подчеркнул начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

По его словам, если коммунальная авария все же произойдет после окончания работ, то устранить ее смогут без снятия нового гранитного покрытия.

В настоящее время благоустраивают территорию и в микрорайоне «Заря». До нового года сюда должны переехать сто детей-сирот. Два дома для них, по 50 квартир в каждом, сдадут уже этой осенью. Еще одну пятиэтажку планируют завершить в марте 2019-го.

«Себестоимость получается 32 тысячи за квадратный метр в этих домах. Всего по торгам (по заявке) стоимость всех трех домов с благоустройством - 170 миллионов рублей», - пояснил Валерий Савельев.

Кстати, несколько квартир на первых этажах зданий предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья: входные группы обустроят пандусами, дверные проемы сделают шире.

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Гость|26.07.2018 18:39|

бред какой-то

Гость|26.07.2018 19:00|

penzainform.ru писал(a):

«Труба не относится к нашей проектной документации, к ней относится капитальный ремонт площади Ленина: старое покрытие мы меняем на гранитное. Работы по устройству трубопровода или водовода, который проходит через площадь, в нашем проекте не предусмотрены», - подчеркнул начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

По его словам, если коммунальная авария все же произойдет после окончания работ, то устранить ее смогут без снятия нового гранитного покрытия.

ЭТО КАК !???МОЛИТВАМИ???Водовод на балансе Горводоканала ,его через цепочку своих контор приобрело Т-Плюс,вот пусть и платит за новую трубу,а не захотят ,если будет авария то будут платить за кап.ремонт площади. Во общем как всегда в городе БАРДАК,И НИ КТО НИ ЗА ЧТО НЕ ОТВЕЧАЕТ.

Гость|26.07.2018 19:14|

18.06.2018|16:25 Печать

Площадь Ленина в Пензе должны отремонтировать до 7 ноября. На объекте будут трудиться 50 человек. Работы начались в понедельник, 18 июня.

Как сообщили в пресс-службе правительства, проект предусматривает абсолютно новое, прочное покрытие из гранита, зеленую зону, установку малых архитектурных форм.

В ближайшие два дня на площади выставят ограждение, после чего начнут демонтировать старое покрытие.

Уточняется, что на реконструкцию объекта выделено более 78 миллионов рублей.

Как уточнил первый заместитель мэра Пензы Сергей Волков, работы будет выполнять опытный подрядчик из Казани, выигравший конкурс.

«Они объяснили, что в начале летнего сезона может возникнуть определенный дефицит гранита, но этот вопрос у нас на контроле», - объяснил он на совещании в правительстве.

Гость|26.07.2018 19:17|

Гость писал(a):

,если будет авария то будут платить за кап.ремонт площади
Вы дурачок видимо?

penzainform.ru писал(a):

По его словам, если коммунальная авария все же произойдет после окончания работ, то устранить ее смогут без снятия нового гранитного покрытия.

Гость|26.07.2018 19:37|

penzainform.ru писал(a):

По его словам, если коммунальная авария все же произойдет после окончания работ, то устранить ее смогут без снятия нового гранитного покрытия.
Что значит если? Трубы с годами лучше не становятся. Может покрытие и не снимут, но просядет точно.

penzainform.ru писал(a):

Труба не относится к нашей проектной документации
Ну потому что про нее забыли, а переделывать документацию уже не удобно.

Гость|26.07.2018 19:44|

народ, недавно нашел уникальный способ как быстро накачать пресс (и другие мышцы) без физических усилий, диет и прочей лабуды. После двух недель использования миостимулятора убрал пивное пузу и начали проступать кубики, подкачал бицепс и ноги, а жена убрала в талии пару сантиметров и сделала красивый живот. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки. Вот здесь я о нем и вычитал--- http://myway.2sms.ru

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