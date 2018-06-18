26.07.2018 | 16:37

Площадь Ленина должна преобразиться к 1 декабря, общая стоимость работ здесь составляет порядка 80 миллионов рублей. По словам главного прораба стройки Владимира Барменкова, демонтаж старого асфальтового покрытия выполнен уже на 70%.

«Мы начинаем укладку «дорожного пирога» под бетонное основание, чтобы потом уложить гранитную плитку. Сложностей нет, город нам помогает», - отметил он.

Глава Пензы Валерий Савельев и депутаты городской думы осмотрели центральную площадь и отметили, что работы здесь идут по графику. Особое внимание члены комиссии обратили на необычное дизайнерское решение. Согласно проекту реку Шелоховку, которая протекает под землей, обозначат с помощью белого гранита.

Что же касается старого водовода, то его менять не будут.

«Труба не относится к нашей проектной документации, к ней относится капитальный ремонт площади Ленина: старое покрытие мы меняем на гранитное. Работы по устройству трубопровода или водовода, который проходит через площадь, в нашем проекте не предусмотрены», - подчеркнул начальник Управления капитального строительства г. Пензы Игорь Умнов.

По его словам, если коммунальная авария все же произойдет после окончания работ, то устранить ее смогут без снятия нового гранитного покрытия.

В настоящее время благоустраивают территорию и в микрорайоне «Заря». До нового года сюда должны переехать сто детей-сирот. Два дома для них, по 50 квартир в каждом, сдадут уже этой осенью. Еще одну пятиэтажку планируют завершить в марте 2019-го.

«Себестоимость получается 32 тысячи за квадратный метр в этих домах. Всего по торгам (по заявке) стоимость всех трех домов с благоустройством - 170 миллионов рублей», - пояснил Валерий Савельев.

Кстати, несколько квартир на первых этажах зданий предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья: входные группы обустроят пандусами, дверные проемы сделают шире.